Consilierii locali Valeru Amza şi Maria Bobeanu vor merge în Spania într-o vizită de… studiu şi documentare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2017, a aprobat deplasarea, în perioada 19-24 iulie 2017, a unei delegaţii din partea municipiului Râmnicu Vâlcea, formată din consilierii locali Valeru Amza (PSD) şi Maria Bobeanu (PER), în Valencia şi Castellon de la Plana – Spania pentru a participa la vizita de studiu şi documentare „Comorile României în Spania”. S-a mai aprobat suportarea din bugetul local al municipiului a sumei de 9.000 lei (2.000 euro) pentru plata celor două pachete de participare, precum şi a celorlalte cheltuieli pentru membrii delegaţiei, în conformitate cu prevederile legale. Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 23104/13.06.2017, AFSR (Asociaţia cele mai frumoase sate din România) a făcut o invitaţie Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea de a participa la un program complex sub genericul „Comorile României în Spania” – vizită de studiu şi documentare, schimburi de experienţă cu administraţia spaniolă. Expoziţie fotografică „Comorile României”, Conferinţa „Dor de România” şi vizite la obiective culturale în scopul identificărilor modelelor de bună practică – ce se va desfăşură în Valencia şi Castellón de la Plana – Spania, în perioada 19-24 iulie 2017. AFSR are o experienţă de mai mulţi ani în acest domeniu de activitate, organizând numeroase vizite de studiu şi documentare în Spania, Belgia, Franţa. Marea Britanie sau Italia. Printre obiectivele acestei vizite se numără identificarea bunelor practici pentru administraţia publică locală – modelul spaniol, schimb de experienţă cu partenerii spanioli, stabilirea de relaţii internaţionale şi promovarea valorilor culturale şi turistice locale prin organizarea târgului „Descoperă Comorile României”. Costul unui pachet individual de participare este de 4.500 lei (nu se aplică TVA), care include acoperirea cheltuielilor de transport cu avionul şi autocarul şi cazare cu mic-dejun inclus pe durata a 6 zile, din care 5 nopţi de cazare.