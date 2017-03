ATENTIE PARINTI! Jocul macabru Balena Albastra face prima victima la Valcea: un adolescent de 16 ani! 

Jocul macabru Balena Albastra face prima victima la Valcea! In aceasta seara la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea s-a prezentat un baiat de 16 ani din comuna Olanu, insotit de tatal sau. Adolescentul prezenta zeci de zgarieturi pe ambele brate, pe care si le-a provocat ca urmare a unei misiuni din jocul care a ingrozit Europa. Baiatul a primit ingrijiri medicale si a ramas internat, urmand sa primeasca si consiliere psihologica in perioada urmatoare. Ingrijorator este faptul ca si alti copii din Olanu s-au automutilat din cauza jocului criminal, dar nu au ajuns la spital.

Referitor la acest joc, inspectorul sef al Inspectoratului Scolar Valcea, Andra Bica, ne-a declarat: Încă de săptămana trecută au fost făcute ședințe cu părinții in care au fost informați despre acest joc. S-au implicat si consilierii școlari si diriginții.

Tot mai multi parinti sunt alarmati de Balena Albastra, un joc care determina adolescentii sa se mutileze si sa se sinucida. Despre noul trend si despre ce pot face parintii pentru a-si apara copiii, a vorbit psihologul Diana Stanculeanu, la Happy Music cu Ruxandra – potrivit www.itsybitsy.ro

In ultimele saptamani, jocul Balena Albastra a devenit tot mai popular printre adolescentii din Europa de Est, pe retelele de socializare. Insa nu are legatura cu mamiferul marin sau cu vreun personaj din animatii, ci este considerat a fi responsabil de zeci de sinucideri in randul tinerilor, desi nu exista confirmari clare pana la ora actuala.

Balena Albastra ca fenomen

Fenomenul a aparut initial in Rusia, iar apoi s-a extins in Europa, ajungand, potrivit presei, si in Romania. Odata ce un tanar a intrat in joc, este indrumat de o calauza, nu are voie sa vorbeasca nimanui de Balena Albastra si nu mai are voie sa paraseasca jocul pana la final. Balena Albastra presupune indeplinirea a 50 de misiuni in 50 de zile. Printre provocari, jucatorul trebuie sa se trezeasca la ore neobisnuite din noapte, sa se uite la filme horror si sa isi incrusteze in piele tot felul de mesaje. Ultima misiune este moartea, iar, daca jucatorii vor sa paraseasca jocul, acestia sunt amenintati de calauza.

Pericolele din mediul online

Stim ca Internetul poate fi un mediu nociv si toxic pentru oricine, indiferent de varsta, daca nu stim sa ne orientam. In acelasi timp, am fost martori la tot felul de tendinte online, care au devenit „virale”, fie avand un scop nobil, ca Ice Bucket Challenge, fie doar pentru ca erau amuzante, ca Planking. De aceasta data, insa, trendul Balena Albastra are o finalitate morbida si trebuie atacat cat inca este la inceput.

„Este inca un context in care adultii trebuie sa constientizeze ca a opri o realitate precum online-ul din viata copiilor nostri este imposibil”, a spus Diana Stanculeanu, in cadrul emisiunii Happy Music cu Ruxandra. „Singura varianta este sa reinvatam sa fim aproape de ei si sa ii pregatim cum putem noi mai bine pentru ca ei sa ramana cat mai in siguranta cu putinta, indiferent ce nebunie ar mai inflori.”

Astfel de jocuri, hartuirea online sau pradatorii de pe Internet opereaza in acelasi mod: izoleaza jucatorii, se bazeaza pe lipsa lor de incredere, le accentueaza vulnerabilitatile. Sunt fenomene de care vrem sa ne protejam copiii. Dar cum? In podcastul de mai sus, Diana Stanculeanu ne ofera sfaturi despre evitarea situatiilor de acest fel si despre cum le vorbim copiilor pe limba lor, pentru a crea o relatie de prietenie in familie, in loc de a-i indeparta de noi.