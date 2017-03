Consilierii locali din Râmnic vor da undă verde executării bretelelor la pasajul „Tudor Vladimirescu”

Miercuri, 29 martie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va aproba documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu şi b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”, refacere şi completare, la valoarea totală de 43,71 milioane de lei cu TVA, respectiv 9,66 milioane de euro. Măsura prevăzută în PUG pentru reglementare, este prelungirea bulevardului Tineretului pe direcţia nord până la intersecţia cu bulevardul Tudor Vladimirescu. Prin HCL nr. 66/2013 s-a aprobat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici, precum si declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor – constructii si terenuri afectate, la valoarea totală de 34,1 milioane de lei cu TVA. Pentru execuţia obiectivului „Pasaj denivelat suprateran pe b-dul Tudor Vladimirescu”, soluţia iniţiala proiectata in anul 2010, presupunea realizarea unor grinzi monolite marginale in zona realizarii bretelelor de legătură. Ca urmare a modificărilor din perioada de execuţie a obiectivului, este necesară refacerea si completarea documentaţiilor tehnice pentru obiectivul de investitii „Artera de legătură intre b-dul Nicolae Balcescu si b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”, documentaţii elaborate in baza contractului de servicii nr. 5345/12 februarie 2013. Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte rezolvarea problemelor de trafic rutier pe traseul cartier Ostroveni – cartier Libertăţii – cartier Traian, pe bdul Tineretului, str Crisan, str Libertăţii, str Remus Belu, bdul Nicolae Bălcescu. „Din punct de vedere al traseului in plan, prelungirea bd. Tineretului se prezintă sub forma unui aliniament incepind de la intersectia cu str. Libertăţii si pana la marginea exterioara a inelului carosabil al sensului giratoriu proiectat sub pasajul Tudor Vladimirescu. Breteaua de acces Nord 1 urcare (N1U) asigura accesul din sensul giratoriu proiectat sub pasaj (dinspre str. Ferdinand, str. Referendaru si prelungirea bd. Tineretului) la bd. Tudor Vladimirescu, relaţia cartier Traian. Aceasta bretea incepe de la marginea inelului carosabil al sensului giratoriu proiectat sub pasaj si se termina la marginea benzii 1 sens cartier Goranu – cartier Traian, prezintandu-se sub forma unui arc de cerc cu raza de 32 m. Viteza de circulaţie asigurata pe aceasta bretea este de 30 km/h. Breteaua de acces Nord 1 coborâre (NIC) asigura accesul din bd. Tudor Vladimirescu, relaţia cartier Goranu la sensul giratoriu proiectat sub pasaj (spre str. Ferdinand, str. Referendaru si prelungirea bd. Tineretului). Aceasta bretea incepe de la marginea benzii 1 sens cartier Goranu – cartier Traian si se termina la marginea inelului carosabil al sensului giratoriu proiectat sub pasaj, prezentandu-se sub forma unei inlantuiri de cube arc de cerc. În zona de acces la sensul giratoriu traseul este in aliniament pe o lungime de 17 m. Viteza de circulatie asigurata pe aceasta bretea este de 30 km/h. Breteaua de acces Sud 1 coborâre (SIC) asigura accesul din bd. Tudor Vladimirescu, relaţia cartier Traian la prelungirea bd. Tineretului. Aceasta bretea incepe de la marginea benzii 1 sens cartier Traian – cartier Goranu si se termina in prelungirea bd Tineretului formând banda 1 pe direcţia bd. Tudor Vladimirescu – str. Libertăţii. Viteza de circulaţie asigurata pe aceasta bretea este de 40 km/h. Breteaua de acces Sud 1 urcare (S1U) asigura accesul din str.Libertatii, prelungirea bd. Tineretului, relaţia cartierTraian, pe bd. Tudor Vladimirescu. Aceasta bretea incepe de la str.Libertatii, prelungire bdul Tineretului formând banda 1 pe direcţia bd. Tudor Vladimirescu, pe relaţia cu cartier Traian si cartier Goranu. Viteza de circulaţie asigurata pe aceasta bretea este de 40 km/h. Refacere legătură rutiera str. Ferdinand – profil de strada cu parte carosabila 2 benzi x 4m, incadratacu borduri 20×25 si trotuare cu latimea de 2,25 m. Refacere legătură rutiera str. Referendaru – profil de strada cu parte carosabila 2 benzi x 3.5m, încadrata cu borduri 20×25 si trotuare cu latimea de 2,25 m. Sectorul cuprins intre str. Libertăţii si începutul bretelelor de acces la pasajul Tudor Vladimirescu; – profil de strada cu parte carosabila 4 benzi x 3,5 m, incadrata cu borduri 20×25 si trotuare cu latimea de 2,25 m si separator median inierbat cu latimea de 4 m incadrat cu borduri 20×25. La exteriorul trotuarelor este prevăzută o zona inierbata cu latimea de 1,5m destinata pozării reţelelor de utilitati. Sectorul cuprins intre începutul bretelelor de acces la pasajul Tudor Vladimirescu si sensul giratoriude sub pasaj – profil de strada cu parte carosabila 2benzi x 3.5m, incadrata cu borduri 20×25 si trotuar pe partea stanga (sens str. Libertăţii – bd. Tudor Vladimirescu) cu latimea de 2.25 m si separator median inierbat cu latimea de 4m incadrat cu borduri 20×25. La exteriorul trotuarelor, este prevăzută o zona inierbata cu latimea de 1.5m destinata pozării reţelelor de utilitati. Profilul transversal este compus din parte carosabila 1 banda x (5m plus supralargire), incadrata cu borduri 20×25 si lise pentru amplasare parapete cu latimea de 80 cm”, se arată printre altele în raportul tehnic al Primăriei Râmnicului.

(Petre Coman)