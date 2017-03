Consiliul Local şi-a dat acordul pentru amenajarea unui parc de 350.000 euro lângă Catedrala din Ostroveni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2017, a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc public – zona Catedrala Înălţarea Domnului”, la valoarea totală de 1,638 milioane de lei (350.000 euro) fără TVA, din care construcţii montaj de 1,23 milioane de lei fără TVA, conform devizului general. Deoarece terenul studiat situat in incinta Catedralei Inaltarea Domnului, cartierul Ostroveni din municipiului Rm.Valcea este neîngrijit, cu denivelări, fara un sistem de scurgere a apelor pluviale, un spaţiu de joaca pentru copii, fara alei pietonale si spatii verzi amenajate, primaria municipiului Rm. Valcea a considerat necesar si oportun amenajarea acestui teren intr-un parc public cu spatii verzi irigate, alei pietonale, loc de joaca pentru copii, loc de fitness si mobilier urban. Amenajarea parcului consta in: realizarea unei infrastructuri pietonale adecvate zonei propuse; realizare de amenajari peisagere de calitate, uşor de intretinut; realizarea unui sistem de irigaţii automatizat; realizarea unui sistem de colectare ape pluviale; realizarea unui sistem de drenaj de suprafaţa si/sau de adancime dupa caz; realizarea unor spatii de şedere si socializare – alveole de şedere sau alte elemente similare; realizarea unor zone in care sa fie amanajate elemente cu apa (fântâni, cascade); dotarea cu mobilier de gradina; dotarea cu un loc de joaca pentru copii de toate vârstele; dotarea unei zone cu aparate fitness pentru adulţi; realizarea unui sistem de iluminat modern si eficient; desfacerea pavajului existent, inlocuiri borduri si pavaje, unde este cazul; hot-spot – acces internet in zona publica. În prezent amplasamentul existent studiat se caracterizeaza printr-un teren ce imprejmuieste Catedrala Ortodoxa, neîngrijit, cu denivelări, fara un sistem de scurgere a apelor pluviale, adiacent la bulevardul Tineretului din municipiul Rm. Valcea. Accesul pietonal este reprezentat de alei subdimensionate raportat la fluxul pietonal existent in zona, indiferent ca este vorba de credincioşi veniţi la evenimentele cu specific religios desfasurate în cadrul Catedralei Ortodoxe, sau despre persoane ce tranzitează zona si folosesc aceste alei. Prin lipsa amenajarilor care sa puna in valoare acest spaţiu la potentialul maxim, in prezent acesta se prezintă ca un spaţiu fad, un teren viran fara puncte de interes, fara alei de acces fara un sistem de scurgere a apelor pluviale, un spaţiu de joaca pentru copii, slab iluminat, care necesita amenajare imediata. Absenta copacilor cu talie inalta care sa producă umbra sau a unui sistem de irigare care sa asigure necesarul de apa pentru un aspect plăcut al plantelor si gazonului, face ca acest spaţiu 55 fie unul neprimitor pe timpul verii si ¡n generai, pe tot parcursul anunului, aspectul estetic al acestui spaţiu fiind in prezent la nivel minim. Prin poziţia sa, zona propusa spre amenajare se situeaza intr-o zona rezidenţiala, administrativa si de cult si se va adresa in principal locuitorilor cartierului Ostroveni pe raza caruia se afla aceasta zona, de prezenta sa insa vor beneficia toti cetatenii oraşului Rm. Valcea cat si vizitatorii/pelerinii Catedralei Ortodoxe. De aceea se propune o amenajare care sa conţină soluţii moderne si de calitate, in intampinarea necesităţilor locuitorilor cartierului si a persoanelor ce se afla in tranzit in parcul puijiic propus spre amenajare. Ananuu-se ¡n imeuiata apropiere a unui important iacas de cult al oraşului Ramnicu Valcea, dar in acelaşi timp si in vecinatatea unor clădiri administrative si de locuit, amenajarea finala se contureaza a fi una polivalenta, atat cu zone de linişte si de meditatie specifice lacaselor de cult, cat si cu spatii de recreere pentru adulţii si copiii ce aleg aceasta locaţie. Terenul propus a fi amenajat, in starea sa actuala necesita interventie imediata pentru transformarea acestuia dintr-un spaţiu inutil, intr-unul atractiv si folositor pentru populaţie. Având in vedere prezenta impunatoare a Catedralei Ortodoxe in cadrul amplasamentului, se impune facilitarea accesului multidirectional al pietonilor către intrarea in lacasul de cult prin crearea unei zone pietonale de mari dimensiuni si amenajarea spatiilor verzi astfel incat sa aduca un plus de imagine Catedralei.