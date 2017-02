Sănătatea copiilor, în pericol! Mai multe tipuri de vaccinuri din schema obligatorie lipsesc din stocul DSP 

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti a declarat, pentru RomaniaTV.net, că în momentul de faţă din schema vaccinurilor obligatorii lipsesc vaccinul hexavalent şi vaccinul tetravalent.

„Achiziţia publică centralizată a vaccinurilor se face de către Ministerul Sănătăţii, care potrivit comunicatului de presă, caută o soluţie de remediere a situaţiei. DSP-MB nu are în stoc la această dată vaccin hexavalent şi vaccin tetravalent. Informaţii suplimentare legate de stocurile de vaccinuri la nivel naţional se află în comunicatul de presă de pe site-ul Ministerului Sănătăţii”, a declarat Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti printr-un comunicat transmis RomaniaTV.net..

„După achiziţionarea vaccinurilor de către MS şi distribuirea lor către Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene, inclusiv a Municipiului Bucureşti, acestea vor fi distribuite medicilor de familie, în vederea recuperării la vaccinare a copiilor restanţieri conform recomandărilor Ministerului Sănătăţii şi a Institutului Naţional de Sănătate Publica” a precizat DSP-MB.

Planul Naţional de Imunizare este un serviciu pus la dispoziţie de statul român pentru a preveni un set de boli contagioase grave şi, astfel, pentru a creşte starea de sănătate a populaţiei.

Bolile prevenibile prin vaccinare sunt următoarele: variola, rabie, febra tifoidă, holera, ciuma, difteria, tuse convulsivă, tuberculoza, gripa, febra galbenă, poliomielita, rujeola, oreion, rubeola, antrax, meningita, pneumonie pneumococică, adenovirus, hepatita B, haemophylus influentzae tip B, encefalita japoneză, hepatita A, varicela, boala Lyme, rotavirus, HPV.

Imunizarea copiilor conform Planului Naţional de Imunizare este asigurată de trei categorii de medici: medicul neonatolog, medicul de familie şi medicul şcolar.

Schema vaccinurilor obligatorii

1. ÎN MATERNITĂŢI

În primele 24 de ore de la naştere – vaccinul împotriva hepatitei virale de tip B – HVB

În primele 2-7 zile de viaţă – vaccinul împotriva tuberculozei – BCG

2. DE CĂTRE MEDICII DE FAMILIE

Vaccinurile sunt coadministrate astfel:

La 2 luni – vaccinul împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive – DTaP

– vaccinul împotriva poliomielitei – VPI

– vaccinul împotriva haemophilus influenzae tip b – Hib

– vaccinul împotriva hepatitei virale de tip B – HVB

La 4 luni – DTaP – VPI – Hib

La 6 luni – DTaP – VPI – Hib –HVB

La 12 luni – DTaP – VPI – Hib

– vaccinul împotriva rujeolei (pojarului), rubeolei şi parotiditei epidemice (oreionului) – RRO

La 4 ani – DTaP

La 6 ani – DTaP – VPI

La 7 ani – RRO

La 9ani – VPI

La 14 ani – vaccinul împotriva difteriei şi tetanosului – dT

Ministerul Sănătății prezintă, transparent, situația vaccinurilor din Calendarul obligatoriu de vaccinare la data de 31 decembrie 2016:

1. Vaccinul BCG este utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii nou născuților de tuberculoză, în special a formelor grave de meningită și encefalită în cazul în care aceștia vin în contact cu persoane bolnave sau purtătoare de bacil Koch.

Stoc de 350.000 doze la nivel național / stoc suficient.

MS va demara procedurile de achiziție pentru anul 2017 după alocarea bugetului.

2. Vaccinul hepatitic B pediatric este utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii copiilor de hepatită B.

Stoc de 22.300 doze la nivel national.

În prezent nu există nicio disponibilitate a producătorilor de a livra alte doze din acest vaccin către România.

Ministerul Sănătății a început demersurile pentru a identifica posibile stocuri în alte state UE.

În luna decembrie a fost aprobată o schemă de vaccinare alternativă pentru asigurarea protecției copiilor născuți din mame cu hepatită B. Medicul de familie va administra vaccinul hexavalent, copiilor cu vârsta de 6 săptămâni.

3. Vaccinul HEXAVALENT diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B ( DTPa – VPI – HiB – HB) este utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii prin difterie, tetanos, tuse convulsivă, poliomielită, hepatită de tip B și infecția cu Haemophilus B pentru copiii cu vârsta de 2, 4 și 11 luni.

MS a finalizat în luna decembrie licitația de achiziție a acestui vaccin ceea ce a făcut ca semnarea acordurilor cadru cu furnizorii să fie în prezent în curs. Contractul pe anul 2017 se va putea încheia numai după aprobarea bugetului.

4. Vaccinul rujeolic-rubeolic-oreion (ROR) este utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii cu rujeolă, oreion și rubeolă atât în cazul vaccinării de rutină a copiilor cu vârsta de 12 luni cât și în cazul vaccinării copiilor cu vârsta de 5 ani și 7 ani astfel încât să se asigure vaccinarea tuturor cohortelor eligibile la vaccinare.

Stoc de 200.000 doze la nivel național.

În județele unde produsul este în curs de consumare se vor realiza redistribuiri.

5. Vaccinul diftero-tetano-pertussis acelular, poliomielitic inactivat ( DTPa – VPI) este utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii prin difterie, tetanos, tuse convulsivă și poliomielita pentru copiii cu vârsta de 6 ani.

Stocurile sunt epuizate din cauza faptului că în 2016 nu a fost achiziționat.

În prezent MS este în curs de derulare a procedurii de achiziție.

Vaccinurile optionale

Anti – Rotavirus este un vaccin cu virus viu atenuat. Administrarea este orala, 2 doze in primele 6 saptamani de viata, la interval de cel putin 30 de zile.

Anti – Varicela este un vaccin cu virus viu atenuat (tulpina Oka). Administrarea presupune 2 doze de vaccin, a doua doza trebuie administrata la cel putin 6 saptamani dupa prima.

Anti – Pneumococic este un vaccin conjugat si poate fi recomandat la orice varsta.

Intre 2 – 6 luni, se vor face 3 administrari la interval de 2 luni (2, 4, 6 sau 3,5,7) cu rapel la 12 – 15 luni.

Intre 7 – 11 luni, se fac 2 administrari la interval de minim 1 luna.

Intre 12 – 23 luni, se fac 2 administrari la interval de 8 saptamani.

Intre 24 – 59 luni, administrarea presupune 1 sau 2 doze la interval de 8 saptamani.

Pentru vaccinarea adultului se recomanda o doza unica.

Vaccinul Anti – Meningococic este eficace dupa varsta de 2 ani, iar administrarea se face printr-o singura doza.

Vaccinul Anti – Hepatita A se administreaza intr-o zingura doza cu rapel la 6-12 luni.

Vaccinul Anti – HPV, bivalent si tetravalent, si se administreaza intramuscular. Se administreaza 3 doze 0, 1, 6 sau 0, 2, 6, intre 9 si 26 de ani.

Ce BOLI pot să apară dacă nu se respectă calendarul imunizărilor

Difteria: Difteria este o boala infectioasa severa, in care se poate forma o membrana in portiunea posterioara a nasului si gatului, impiedicand astfel respiratia. Se poate preveni prin vaccinarea DTP.

Rujeola: Rujeola este o boala potential severa. Ea poate determina febra mare si complicatii de tipul infectiei la nivelul ochiului si al urechii medii, surditate, crup, pneumonie si mult mai rar, complicatii la nivelul creierului. Se poate preveni prin vaccinare VVR.

Tusea convulsiva: Este o infectie bacteriana periculoasa, mai ales la sugari. Tusea are un aspect particular – copilul are crize de tuse latratoare care se termina printr-un horcait. Acest horcait inspirator poate fi inlocuit printr-un stop al respiratiei. Complicatiile include convulsii, pneumonie, infectie otica, hernii si uneori complicatii cerebrale. Se poate preveni prin vaccinare DTP.

Tetanosul: Tetanosul este o infectie care poate duce la deces. Ea apare atunci cand o rana (chiar superficiala) este contaminata cu pamant continand spori de tetanos. Afecteaza sistemul nervos central (creierul si maduva spinarii). Este foarte important sa preveniti boala prin vaccinare si revaccinare periodica. Se poate preveni prin vaccinare DTP.

Poliomielita: Este o boala virala care afecteaza sistemul nervos central. Poate determina paralizii ale membrelor, si uneori paralizii extensive, cuprinzand muschii respiratori, meningita si chiar moartea.Protectia impotriva acestei boli este esentiala. Se poate preveni prin vaccinare anti-polio VPO.

