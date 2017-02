Noi informații despre autostrada Sibiu-Piteşti!

Conform unui comunicat al CNAIR (fosta CNADNR), contractul „Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu – Piteşti” a fost atribuit prin procedura de licitaţie publică deschisă Asocierii Spea Ingegneria Europea SA Milano Italia Sucursala Bucureşti Tecnic Consulting Engineering România SRL, (Lider de Asociere Spea Ingegneria Europea SA Milano Italia Sucursala Bucureşti). Finanțarea proiectului este asigurată din Fonduri de Coeziune (FC 85%) și Bugetul de Stat (GOR 15%). Contractul are o durată de implementare de 17 luni. CNAIR SA a supus dezbaterii publice cele 5 variante de traseu ale Autostrăzii Sibiu – Piteşti, încă din faza realizării Studiului de Fezabilitate. Acest fapt are drept scop realizarea unei cât mai bune cunoaşteri a proiectului, a locului, a condiţiilor de care Proiectantul ar trebui să ţină seama. Pentru aceasta, CNAIR SA a făcut public proiectul cu cele 5 variante pe site-ul companieişi pe forum.cnadnr.roşi, de asemenea, a declanşat discuţii cu autorităţile localeşi cu toţi cei interesaţi. Având în vedere importanţa acestui proiect, autostrada Sibiu – Piteşti, la nivelul companiei s-a înfiinţat încă de anul trecut colectivul de lucru – Unitatea de Implementare pentru Revizuirea/ Actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu – Pitești”. Această Unitate în cadrul căreia au fost desemnați 18 angajați ai CNAIR de diferite specializări, va urmări procesul de realizare a SF-ului și, în mod special, realizarea studiilor de specialitate la nivel de detalii, astfel încât să fie respectate standardele de calitate impuse de U.E. Pentru realizarea Studiului de Fezabilitate în parametrii de maximă eficienţă, în luna decembrie 2016, compania a decis suspendarea contractului pentru o perioadă de 3 luni întrucât în sezonul de iarnă nu se pot realiza investigaţii de teren, în special studii geotehnice. Având în vedere că această autostradă este imperios necesară, compania îşi rezervă dreptul şi obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca Studiul de Fezabilitate să fie realizat conform tuturor standardelor tehnico-economice astfel încât realizarea propriu-zisă a proiectului să fie făcută în termenii stabiliţi. În cadrul CTE-CNAIR din noiembrie 2016 a fost avizat traseul pentru ultimele secţiuni ale autostrazii Sibiu – Piteşti, după cum urmează: secţiunea 2 (Boiţa – Racoviţă, de la km 15+000 la km 43+000); secţiunea 3 (Racoviţă – Văleni, de la km 43+000 la km 72+000). Astfel, traseul întreg al Autostrăzii Sibiu – Pitești, în lungime de aproximativ 123 km, este: secțiunea 1, Sibiu – Boița, de la km 0 la km 15+000, asigură legătura între DN 7 (Defileul Văii Oltului) prin continuarea autostrăzii existente; secțiunea 2, Boița – Racoviță de la km 15+000 la km 43+000, leagă localitatea Boița cu localitatea Racoviță; secțiunea 3, Racoviță-Văleni de la km 43+000 la km 72+000, asigura continuitatea autostrazii prin Valea Baiasului făcând conexiunea dintre Defileul Oltului și Defileul Văii Topologului; secțiunea 4, Văleni – Curtea de Argeș, de la km 72+000 la km 90+000 traversează Valea Topologului, face conexiunea cu localitatea Curtea de Argeș; secțiunea 5, Curtea de Argeș – Pitești, de la km 90+000 to km 123+037, leagă localitatea Curtea de Argeș cu orașul Pitești și autostrada existentă prin valea Argeșului; secțiunea 6, această secțiune constă în reabilitarea a 14 km de Drum Național, respectiv DN 73C fiind drum de legătură între Nodul Rutier Tigveni și Râmnicu Vâlcea, precum și construcția a 2,5 km de drum nou.