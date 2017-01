Primarul Robert Schell a depus un proiect european privind ajutorarea a trei zone vulnerabile din Brezoi

În următorii ani, primarul oraşului Brezoi, Robert Schell şi-a propus implementarea mai mulotor proiecte importante pentru comunitate, printre acestea numărându-se construirea unei grădiniţe cu program prelungit sau amenajarea spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement. Un proiect interesant va fi accesat prin POCU, acesta vizând persoanele vulnerabile, care vor fi ajutate să îşi îmbunătăţească nivelul de trai: „Am accesat programul care prevede construirea unei grădiniţe cu program prelungit, cel care prevede reabilitarea instituţiilor publice, pe care noi l-am accesat pentru sediul primăriei. Totodată, pe Axa 3, singura care s-a lansat propriu-zis avem depus acel proiect, cu amenajarea spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement. În schimb, prin Programul Operaţional Capital Uman am depus un alt proiect foarte interesant. Proiectul identifică trei zone vulnerabile din localitate şi noi ne-am gândit la Valea lui Stan, satul Văratica şi zona cartierului de blocuri, unde oamenii trăiesc în condiţii mai grele şi îi putem ajuta să-şi îmbunătăţească nivelul de trai. Programul respectiv finanţează anumite proiecte pentru aceste zone, identifică persoanele vulnerabile şi creează aproximativ 100 de locuri de muncă subvenţionate cu 380 de euro lunar de primărie. Vom avea contracte încheiate cu agenţii economici şi vom califica forţă de muncă pentru domeniile în care cer agenţii economici, iar beneficiarii au obligaţia să ţină acel loc de muncă minim un an. Mai mult decât atât, vor fi create 25 de start-up-uri, mici afaceri, care vor primi suma de 25.000 de euro nerambursabili pentru a începe o afacere. Prin acest proiect vom putea consolida câteva zeci de locuri de muncă, ceea ce este un lucru important, care mi s-a şi reproşat în campanie: că nu am creat locuri de muncă. Cele 125 de locuri de muncă pot revigora puţin piaţa muncii din Brezoi, plus că sunt nişte bani care efectiv se cheltuie în localitate. Valoarea estimată a proiectului este de 3 milioane de euro, din care un milion de euro va fi pentru investiţii şi restul pentru achitarea celor 380 de euro pentru fiecare angajat. Este primul proiect pe care vreau să-l promovez”. Primarul Robert Schell se arată puţin dezamăgit de noile ghiduri de finanţare pe fonduri europene. Liberalul afirmă că axele sunt, pe alocuri, inabordabile pentru oraşele mici.