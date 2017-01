﻿CONSTANTIN RĂDULESCU: Voi lua măsuri dure la Centrul Măciuca! Aştept finalizarea anchetei Poliţiei şi a Comisiei! Între timp, acolo am început lucrări de modernizare şi reevaluare a pacienţilor! 

Ca urmare a dezvăluirilor şi a imaginilor şocante de la Centrul de boli psihice Măciuca, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a reacţionat. Şeful judeţului ne-a contactat şi ne-a declarat că, încă de anul trecut, a demarat o anchetă la centrul respectiv, după ce a fost informat că bolnavii au fost umiliţi şi legaţi de paturi – notează publicația electronică gazetavalceana.ro. Există o suspiciune că pacienţilor li s-ar fi aplicat acest tratament în mod intenţionat, anumiţi angajaţi, care sunt în conflict cu actuala conducere, fiind principalii suspecţi. De aceea, o plângere penală a fost făcută la Secţia de Poliţie Măciuca, iar oamenii legii vor trebui să facă lumină în acest caz.

Iată, însă, ce spune preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, care nu va tolera, sub nicio formă, astfel de atitudini din partea angajaţilor şi nici aplicarea unor tratamente inumane bolnavilor:

„Încă de anul trecut, personal, am efectuat controale la centrele din judeţ, inclusiv la cel din Măciuca. În zilele următoare, voi primi concluziile raportului Comisiei de Disciplină al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea cu privire la şeful Centrului Măciuca, dar şi cu privire la problemele din această unitate. În prezent, există o sesizare la Poliţia Măciuca, întrucât a existat suspiciunea că bolnavii au fost puşi intenţionat în aceste poziţii şi fotografiaţi, iar Poliţia trebuie să cerceteze aceste lucruri. Sesizarea a fost făcută de conducerea DGASPC Vâlcea.

Încă de anul trecut, după ce am avut anumite informaţii, m-am deplasat personal de mai multe ori la acest centru. Am solicitat şi am dispus măsuri legale cu privire la asigurarea condiţiilor de îngrijire a bolnavilor şi am demarat o serie de lucrări de recondiţionare a spaţiilor din Centru. În cursul acestui an, ne propunem să facem o serie de reparaţii la acoperiş, la instalaţia de canalizare şi la bucătăria unităţii.

Săptămâna trecută am avut o nouă şedinţă cu şefii de Centre şi cu directorul Spitalului Drăgoeşti, întrucât anumiţi bolnavi au nevoie de reevaluare, de schimbare a schemei de tratament, iar acest lucru trebuie făcut într-un spital de specialitate (n.r. – bolnavii cu probleme psihice de la Măciuca, Băbeni şi Lungeşti vor fi duşi la Spitalul Drăgoeşti pentru ca medicii specialişti să-i evalueze).

De asemenea, am solicitat conducerii DGASPC Vâlcea, respectiv directorilor Badea şi Ceauşu, să monitorizeze permanent activitatea din toate centrele, întrucât problematica îngrijirii persoanelor cu astfel de probleme (n.r. – probleme psihice) este una complexă şi necesită întreaga noastră atenţie. Chiar dacă suntem în deficit de personal, trebuie să ne mobilizăm şi să avem grijă de aceşti oameni.

După finalizarea anchetelor Comisiei de Disciplină şi a Poliţiei, voi lua măsuri dure cu cei vinovaţi. Între timp, aşa cum spuneam, lucrăm în continuare la modernizarea spaţiilor şi la un proiect de buget care să ne permită crearea de condiţii mai bune în aceste centre”. – a consemnat gazetavalceana.ro