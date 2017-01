Primarul Sărdărescu din Horezu îi invită pe cetățeni la o discuție legată de sistemul de încălzire centralizată

Vineri, 20 ianuarie 2017, la ora 14:00, locuitorii orașului Horezu sunt invitați de primarul Nicolae Sărdărescu la Sala de Conferinte din incinta Casei de Cultura Constantin Brancoveanu pentru a participa la o discutie legata de sistemul de incalzire centralizata din localitate.

Sunt asteptati atat locatarii din blocurile racordate in acest moment la sistemul de incalzire actual cat si orice alta persoana interesata.

Vor fi discutate doua variante, respectiv: racordarea tuturor blocurilor la sistemul centralizat alimentat de o singura centrala termica si respectiv dotarea fiecarui bloc cu o centrala proprie.

La discutie vor fi prezenti consultanti si specialisti in domeniul energetic.

Zilele trecute primarul Nicolae Sărdărescu își cerea scuze locuitorilor orașului Horezu, într-o postare pe contul de facebook, pentru că energia termică a fost furnizată la cote foarte scăzute și îi asigura că vor fi luate măsuri ferme pentru remedierea acestei situații:

Stimati horezeni,

Avand in vedere faptul ca in perioada 09 – 11 ianuarie 2017, atat la apartamentele situate in blocurile de locuinte de pe raza orasului Horezu, cat si la Liceul Constantin Brancoveanu, toate racordate la sistemul centralizat de incalzire, energia termica furnizata a fost la cote foarte scazute, imi cer scuze si pe aceasta cale tuturor cetatenilor care au fost si sunt afectati. Serviciul de furnizare a agentului termic a fost delegat in anul 2013 catre S.C. SACOMET S.A., primaria, conform conditiilor contractuale stabilite atunci, neputand interveni in aceasta activitate.

Pentru remedierea acestor deficiente vor fi luate urmatoarele masuri:

1) Incepand din data de 18 ianuarie 2017, agentul termic la Liceul Constantin Brancoveanu – Horezu va fi furnizat prin centrala proprie, utilizand combustibil lichid (motorina);

2) Incepand din luna Aprilie 2017 Primaria Horezu va incepe activitatile pentru construirea unei centrale electro-termice pe biomasa, renuntandu-se astfel la serviciile S.C. Sacomet S.A.