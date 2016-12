La Buneşti, primarul Viorel Radi a mai asfaltat două drumuri comunale pe o lungime de 3 km

Primarul din Buneşti, Viorel Radi, ne-a precizat că a reuşit finalizarea asfaltării celor două drumuri pe o lungime de 3 km, pentru care a obţinut finanţare prin OG 28, precum şi modernizarea iluminatului public în întreaga localitate: „Este vorba despre drumurile comunale 158B şi 158C, pe o lungime totală de 7 kilometri. Am primit aproape 17 miliarde de lei vechi pentru această lucrare. Nu sunt mulţumit de sumele alocate, este greu când primeşti câte un miliard sau două, fonduri cu care nu poţi face mare lucru, pentru că faci ceva acum cu suma respectivă şi, până anul viitor, când primeşti iar ceva, se strică şi ce ai realizat. Nu este o soluţie acest mod greoi de repartizare a fondurilor, dar sunt încrezător că vor veni mai multe finanţări prin OG 28, începând cu anul 2017”. Alesul PSD s-a hotărât să demareze o investiţie de mare anvergură în localitate: construirea unei grădiniţe cu program prelungit, un proiect cu o valoare de 29 de miliarde de lei vechi, pe care o va realiza cu fonduri din bugetul local. „Ştiu că este o lucrare mare, costisitoare, dar, în momentul de faţă, avem nevoie de un astfel de obiectiv. Părinţii ne-au tot solicitat o grădiniţă cu program prelungit, iar noi, ca administraţie locală, trebuie să le satisfacem cerinţele. Grădiniţa va avea 3 grupe şi sper ca, până la finele anului, să şi ridic construcţia. Sunt încrezător că vom putea realiza această investiţie cât mai repede”, a declarat primarul comunei Buneşti, Viorel Radi. Primarul din Buneşti, Viorel Radi, va moderniza şcoala din centrul comunei. Pentru această investiţie, vrea să obţină finanţare pe OUG 28. Social-democratul a mai precizat că şi-a propus să facă un cămin cultural, în satul Teiuş, într-o şcoală dezafectată. „Pentru cămin, vreau să accesez fonduri europene, să cumpăr inclusiv mobilier, sistem de sonorizare şi toate cele necesare. Aşa cum am mai spus, încercăm să construim şi un complex balner, lângă primărie. Deocamdată, nu am ajuns la un acord cu proprietarului terenului, pentru a-l cumpăra. Avem izvoare sărate şi sulfuroase de calitate, dar şi nămol sapropelic, precum la Techirghiol. E păcat să nu facem ceva care să ne aducă bani la bugetul local”, a mai precizat Viorel Radi.

(Petre Coman)