Eugen Neață, un om de bun simț: Indiferent de rezultatul final vreau sa multumesc tuturor celor care au avut incredere in mine si mi-au acordat votul!

Dupa exercitarea votului din 11 decembrie 2016, rezultatele PSD la nivelul judetului sunt spectaculoase. Inca nu avem o situatie definitiva si indiferent de rezultatul final vreau sa multumesc tuturor celor care au avut incredere in mine si mi-au acordat votul! Multumesc echipei de campanie pentru ca mi-a fost alaturi zi de zi! Multumesc prietenilor mei, Mircia Gutau si Constantin Radulescu, pentru increderea si sprijinul acordat! Multumesc familiei, oamenilor care mi-au transmis mesaje de incurajare si celor care au muncit pentru Partidul Social Democrat!

Sunt mandru de ce am reusit sa fac in aceasta campanie si cel mai important este ca am cunoscut oameni minunati care si-au tinut cuvantul si au avut incredere in mine si PSD!

Eugean Neață