Primarul Ion Buşagă anunţă că PSD va obţine în Berislăveşti un scor de peste 75% la alegerile parlamentare

Primarul comunei Berislăveşti, Ion Buşagă, este mulţumit de echipa de candidaţi PSD din Vâlcea pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. „Îi susţin cu toată energia şi le fac campanie în localitate. Am o părere foarte bună despre candidaţii social-democraţi şi sper că vor scoate scorul pe care l-am scos eu la alegerile locale, adică 75%. Mare parte dintre candidaţi sunt tineri şi sunt convins că vor face o treabă bună în Parlament în următorii patru ani. Ar fi bine ca viitori parlamentari PSD să se implice mai mult în sprijinirea administraţiilor publice locale din Vâlcea, pentru că actualul Guvern Cioloş nu ne-a ajutat cu nimic”, ne-a declarat primarul comunei Berislăveşti, Ion Buşagă. În localitate funcţionează două şcoli şi trei grădiniţe. „Avem o şcoală modernă, pe care am reabilitat-o în urmă cu trei ani, cu fonduri alocate de la Banca Mondială, avem şi două microbuze şcolare cu care reuşim să aducem copiii la centru. Poate nu sunt şcoli aşa de moderne şi dotate în oraş cum sunt cele din Berislăveşti”, a mai spus primarul Buşagă. Primarul are de gând să acceseze, însă, şi alte proiecte europene: „Pe lângă proiectul de asfaltare şi de construire a grădiniţei cu program prelungit va trebui să asigurăm şi noi o cofinanţare, şi trebuie să ne gândim foarte bine. În ultima perioadă nu am primit sprijin de la Consiliul Judeţean şi a trebuit să avem şi acest lucru în vedere. Conducerea PNL a Consiliului Judeţean de la acea dată nu repartiza fonduri şi la Berislăveşti, iar prin deciziile lor au marginalizat această comunitate. Acum avem altă conducere, tânără, dinamică şi cu altă viziune, în care eu am încredere”. Primarul Buşagă a reuşit să achiziţioneze anul trecut şi un buldoexacvator. Pentru viitoarea tranşă de bani va încerca să acceseze fonduri pentru construirea unei săli de sport şi pentru continua modernizării drumurilor comunale prin asfaltare: „Pentru modernizarea drumurilor comunale pe care nu le putem prinde pe OUG nr. 28 vom direcţiona proiectele către accesarea fondurilor europene. În acest mandat vreau să asfaltez toată localitatea”.

(Petre Coman)