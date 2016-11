Postare impresionantă pe facebook a patronului de la VALORIS, Valentin Ochea

Valentin Ochea, directorul general al firmei VALORIS, este un om bun și sensibil. Ne-au impresionat profund cuvintele postate pe pagina de facebook, cu un foarte trist prilej:

Astazi se implinesc doi ani de trecere in nefiinta a iubitei mele sotii. Imi este dor , tanjesc dupa clipele minunate oferite de ea cu multa daruire si simplitate. A fost o mama si o sotie exemplara ,a oferit tuturor care au cunoscut-o o stare de bine ,a creat liniste sufleteasca si s-a dedicat prea mult muncii si familiei. Am avut noroc ca am avut parte de un suflet asa minunat alaturi , dar si un mare ghinion ca am pierdut-o. Am trait momente foarte frumoase impreuna , desi raman surprins de unele afirmatii rautaciose si total nefondate a unora care vor sa stirbeasca realitatea relatiei.

Voi continua tot ce ne-am propus impreuna , voi incerca sa ma dedic cat mai mult copiilor in ciuda timpului limitat.

Te vom iubi mult, suflet nobil si curat!