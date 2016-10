Iuliana Moise: Conducerea PNL Vâlcea a ignorat votul intern dat de organizaţiile locale pentru lista la Camera Deputaţilor 

Iuliana Moise, fost vicepreşedinte PNL Vâlcea şi copreşedinte al Organizaţiei Femeilor Liberale din acelaşi judeţ, a demisionat luni din partid şi s-a înscris în filiala Vâlcea a ALDE, unde va deschide lista candidaţilor pentru Senat. „Nu vreau să comentez prea mult despre plecarea mea dar, este prima dată când după aproape 20 de ani de politică în interiorul unui partid, fac acest pas. Partid unde am muncit atât cât am fost în opoziţie, am participat la multe competiţii electorale. Din păcate, această muncă nu a fost răsplătită şi nu mi-am mai găsit locul. Conducerea PNL Vâlcea a ignorat votul intern dat de organizaţiile locale pentru lista la Camera Deputaţilor şi atunci nu mai avea rost să mai rămân în acest partid care a ignorat exerciţiul democratic. ALDE este o formaţiune de dreapta şi am acceptat oferta conducerii acestei formaţiuni pentru a reprezenta Vâlcea în această luptă electorală şi de ce nu în Parlamentul României”, a declarat Moise.Iuliana Moise a făcut parte din PDL, din 1994, fiind unul dintre cei mai vechi membri ai acestui partid. A condus Organizaţia Femeilor Democrat – Liberale şi ulterior a devenit copreşedinte al formaţiunii rezultate prin fuziunea cu PNL. Astfel, lista ALDE Vâlcea s-a modificat, locul I la Senat a revenit Iulianei Moise, iar Adrian Buşu, cel care fusese inţial propus pentru această poziţie, va candida pentru locul III la Camera Deputaţilor, după Dumitru Lovin (I) şi Remus Grigorescu (II), conform Agerpres