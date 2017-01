Cei 12 care ştiu toate secretele neamţului Iohannis: „Dumnezeu mişcă inimile. Se simte omul oamenilor”

La Sibiu, apropiaţii noului preşedinte al României au sărbătorit discret, în schimb mii de tineri au ieşit să-i aplaude victoria în stradă. Şi foştii colegi şi profesori de la Cluj sunt astăzi fericiţi, după o campanie electorală cu un rezultat absolut surprinzător.

Soţia lui Klaus Iohannis a fost surprinsă la primele ore ale dimineţii de luni plecând spre liceul unde predă, acesată declarând echipei România TV că a primit vestea cu bucurie şi mari emoţii. La şcoală, elevii au întâmpinat-o cu melodia „We are the champions”.

Martin Bottesch este unul din cei mai apropiaţi oameni ai lui Klaus Iohannis. Fost preşedinte al Consilului Judeţean Sibiu, Bottesch a fost de asemenea coleg de catedră cu Iohannis, la Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal”.

„Mie îmi pare foarte bine că a devenit preşedintele României, îl cunosc de mult timp şi l-am apreciat întotdeauna pentru corectitudinea sa şi pentru claritatea idelor sale, şi pentru faptul că a făcut întotdeauna ceea ce a spus”, a deeclarat, pentru Adevărul, Martin Bottesch.

Medicul Radu Urdea, prieten de familie cu soţii Iohannis, a primit vestea cu bucurie chiar duminică seara, la sediul Forumului German din România (FDGR). „Îi doresc să îndeplinească visul celor 20% care au făcut diferenţa între turul I şi turul II. De pe la ora 16:00 se contura victoria dar adevărul este că nimeni nu a bănuit amploarea datorată în mare măsură sensibilităţii alegătorului român la nedreptate. Aşa cum în 2012 românii n-au tolerat insultarea lui Raed Arafat public şi la oră de vârf din partea lui Traian Băsescu, „Vedem noi cine pleacă, el sau Boc”, şi pe minus 15 grade românii au arătat cine trebuie să plece, tot aşa acum românii din ţară şi din afară în egală măsură nu au tolerat insulta ciocoiască, chiar dacă este colorată în roşu”, a declarat, pentru Adevărul, Radu Urdea.

Sărbătoare la Forumul German

Sediul FDGR a fost duminică seara locul unei sărbători discrete, cu aplauze la anunţarea exit-poll-urilor şi cupe de şampanie ciocnite apoi. „Pentru mine este un rezultate extraordinar şi eranm ferm convins încă din primul tur, pentru că Klaus Iohannis este cel mai bun dintre cei 14 candidaţi. Este o şansă pe care sunt convins că o s-o valideze Klaus Iohannis“, a spus medicul Paul Jurgen Porr, cel care a preluat şefia FDGR la retragerea din funcţie a lui Klaus Iohannis.

Hans Klein, fost preşedinte al FDGR şi unul din oamenii care i-a stat alături lui Iohannis în toată cariera politică a vorbit cu emoţie despre ce s-a întâmplat duminică.

„România s-a deşteptat, nu s-a cântat degeaba. Ştiam de vineri, după ce am văzut demonstraţiile la Cluj am ştiut că aşa o să fie, dacă vreţi să vă spun în limba mea creştină Dumnezeu mişcă inimile. Ne-am rugat ca Dumnezeu să ne arate voia lui. Se va descurca bine domnul Iohannis, fără nicio grabă, liniştit, aşteaptă până vin problemele şi le rezolvă, în conformitate cu Constituţia şi legile în vigoare. Ştie să comunice cu foarte mulţi oameni şi să lucreze cu ei dacă într-adevăr îl acceptă. Poate să lucreze cu oricine, într-adevăr el se simte omul oamenilor, şi asta a dovedit în 14 ani în care a fost la primărie. El este liberal din inimă, nu din sloganuri”, a declarat pentru Adevărul Hans Klein.

Profesorul Gheorghe Pupeză i-a fost subordonat lui Klaus Iohannis în perioada în care acesta a fost inspector şcolar general. Profesorul Pupeză a fost, timp de 10 ani, inspector de fizică. „Am primit vestea cu mare bucurie, pentru că era o aşteptare şi ştiam că acest om merită. Pasul pe care l-a făcut nu este deloc uşor, nu este ceva determinat de ambiţii sau de altceva ci pur şi simplu de dorinţa de a face bine. A fost mare emoţia, o linişte mormântală la noi acasă, şi soţia şi soacră-mea sunt de naţionalitate germană, deci cu atât mai mult, amândoi copiii sunt la studii în străinătate şi amândoi s-au dus la vot, unul în Viena şi fiică-mea la Bonn, şi cu emoţii dar cu mare mare dorinţă. Gestul făcut de tineri a fost superb. Mai departe îl văd aşa cum a fost întotdeauna, un om hotărât care ştie foarte bine ce vrea să facă, şi fără compromisuri, dânsul nu a făcut compromisuri, aşa cum îl ştiu eu aşa va fi şi de acum încolo, nu se va schimba”, a spus Gheorghe Pupeză, pentru Adevărul.

Bucurie printre vecini „Parcă a fost un aranjament de sus”

Pe strada Pedagogilor, unde a crescut Klaus Iohannis, a fost duminică seara mare sărbătoare. „

„Cu bucurie am primit vestea, nu ne aşteptam chiar aşa, mai ales după primul tur, chiar să întoarcă rezultatul cu 180 de grade. În Sibiu era situaţia sigură dar în ţară nu, ne-am bucurat, să vedem în continuare. Am fost pe centru, am sărbătorit. M-am uitat la secţia de votare de lângă noi, au venit în continuu, nu mă aşteptam să vină atât de multă lume. Îi doresc să fie sănătos şi să facă treabă bună, noi ne mândrim, Sibiul a dat preşedintele României”, a povestit pentru Adevărul Gelu Fuşle, fost vecin şi prieten în copilărie al lui Klaus Iohannis.

Şi pe strada Bâlea, unde locuieşte familia Iohannis, s-au ciocnit cupe de şampanie. „Toată lumea este foarte fericită, a fost manifestare de simpatie la miezul nopţii în faţa casei domniei sale. Am primit telefoane şi din Germania, lume fericită, sună non-stop telefonele, acum vorbeam cu rudele noastre din Prahova, au plâns de fericire. Ne-a sunat prietena mamei de 93 de ani, şi ne-a spus că o fericire din asta a crezut că nu mai apucă. Parcă a fost un aranjament de sus, că 2 noiembrie a fost şi ziua doamnei Iohannis. Îi dorim domnului Iohannis să-şi urmeze planurile şi pe viitor, să finalizeze tot ce şi-a propus fără să aibă din partea celorlalţi opoziţii fără sens”, a povestit Ivona Mihăilescu, vecină a familiei.

Elena Ardelean, care locuieste pe strada Măgura, unde familia Iohannis deţine două imobile, speră ca Iohannis să aibă sprijin pentru a face ceea ce şi-a propus. „Eu m-am bucurat, să vedem de aici încolo ce va fi, că un singur om dacă nu are ajutor nu prea poate să facă ceea ce doreşte dânsul. Sigur că m-am bucurat, că în Sibiu a făcut lucruri foarte bune, foarte frumoase”, a spus Elena Ardelean.

Fizicienii au o altă structură mentală

Cozar Onuc, fostul profesor de fizică atomică şi nucleară al lui Klaus Iohannis şi fost decan al Facultăţii de Fizică, susţine că profesia de fizician i-a format viitorului preşedinte al României un mod de gândire care îl ajută foarte mult. „Lumea s-a cam săturat de politicieni şi nu mai merge cu poveşti aruncate în vânt şi tot felul de lucruri spuse acum într-un fel şi peste 5 minute modificate cu 180 de grade. Iohannis, ca fizician, nu poate spune astăzi că un mobil merge de la dreapta la stânga, iar mâine să afirme că de fapt e invers, pentru că însăşi profesia de fizician te obligă să ai o minte structurată şi organizată. Fizicienii au o altă structură mentală, sunt mai serioşi, mai dsiciplinaţi, lucrează cu informaţii exacte. Multă lume aşteaptă ca lucrurile să fie gândite foarte bine şi spunse foarte clar de viitorul preşedinte”, a precizat profesorul.

El spune că seriozitatea de sas a lui Iohannis este încă un punct în plus. „Mă bucură că un fost student de-al nostru va fi preşedintele României. Noi, ca dascăli, ne bucurăm când vedem că studenţii noştri progresează şi fac cinste şcolii”, a mai precizat profesorul. Întrebat dacă Iohannis va fi un preşedinte bun, Cozar Onuc a spus: „E foarte greu să spun chestia asta. E foarte greu să răzbeşti la Bucureşti, te mănâncă cu fulgi cu tot. Lumea are semne de întrebare. Să sperăm că Iohannis îşi va impune punctul de vedere”.

„El consideră că nu e mult de vorbit, ci mult de făcut”

Marcel Vesa, fost coleg de facultate şi de armată al lui Klaus Iohannis crede că acesta are calităţile necesare unui lider: “Are calităţi de lider, reuşeşte să canalizeze în jurul său energiile oamenilor şi să aibă grijă de subordonaţi . El a fost în facultate şef de grupă şi în armată avea o funcţie importantă, era locţiitorul comandantului de pluton. El a avut în permanent o relaţie excelentă cu ceilalţi colegi şi subordonaţi. Nu scrie nicăieri ce facultate trebuie să termini pentru a fi preşedinte. De ce să nu reuşească un primar din Sibiu să conducă bine ţara? De ce nu poate un profesor de fizică să fie preşedinte? Va fi mâncat de tigri sau de lei de acolo? Foarte bine, el îşi asumă răspunderea aceasta şi cu atât mai mult îl admir pentru asta”.

În ceea ce priveşte aşa-zisele probleme de comunicare ale lui Iohannis, Vesa, care este profesor de fizică la Ocna Mureş şi a ţinut să precizeze că nu este membru al niciunui partid, spune: „Nu era guralivul clasei, nu era omul care să facă conversaţii când era cazul şi când nu era cazul, totul era rezumat la strictul necesar. Dacă se putea face ceva se făcea, comentariile verbale care nu duceau nicăieri nu-şi aveau locul. Nu cred că stă rău la capitolul comunicare, ci cred că el consideră că nu e mult de vorbit, ci mult de făcut”,

„Va fi un preşedinte bun”

Profesorul Ioan Barbur, cel care i-a fost îndrumător de an lui Iohannis în perioada studenţiei la Cluj, crede că acesta va fi un bun preşedinte: „Să ştiţi că nu e mare supriza pentru mine. De când era student, apoi profesor de fizică şi inspector la Sibiu, mi-am dat seama că e un om deosebit. Cred că va fi un preşedinte bun. Oliviu Gherman, primul preşedinte al Senatului, Cosmin Guşă şi Klaus Iohannis sunt toţi fizicieni. Concluzia e clară , ştiinţele naturii în general şi fizica în special îţi deschid enorme orizonturi, vezi lumea altfel; foarte uşor poţi să transferi această logică în viaţa socială şi în lumea politică,fizica îţi deschide mintea, orizonturile”. Barbur crede că nu e importat pentru un preşedinte să vorbească mult şi fără suport: „El are această caracteristică, vorbeşte mai rar şi mai puţin, dar ce spune , spune foarte bine gândit. Nu asta e importat? Decât să-ţi meargă gura fără suport mai bine să spui puţin, condesat şi apăsat. Aşa face Iohannis”.

Caius Bulea, fost coleg de facultate cu Klaus Iohannis: „Va schimba în România tot ce trebuie schimbat“

„L-am votat pentru că nu e la îndemâna oricui să aibă un coleg preşedintele României şi neamţ pe deasupra . Facultatea de Fizică te metamorfozează în aşa fel încât viziunea despre lume, viaţă, Dumnezeu, despre cauză şi efect este asemănătoare. Din acest punct de vedere, absolvenţii de fizică din toată lumea gândesc aproximativ la fel. Nu pot să nu-l aseamăn cu Angela Merkel, şi ea absolventă de fizică. De altfel, profilul unui absolvent de fizică este foarte specific: Evident că va schimba în România tot ce trebuie schimbat“, a spus Caius Bulea (FLORINA POP)

