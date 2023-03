Fostul senator Nicolae Pătru vrea sa construiasca un bloc de 4 etaje in buricul Ramnicului, pe un teren al... Consiliului Judetean Valcea

joi, 23 martie 2023

Fostul senator PRM Nicolae Pătru se pregătește să construiască un imobil de 4 etaje taman în buricul Râmnicului. Astfel, luni, 27 martie, Consiliul local al municipiului Râmnicu Vâlcea va vota (sau nu) documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Construire complex multifuncţional S+P+4E, amplasament municipiul Rm. Vâlcea, str. General Magheru nr. 23”, iniţiator SC BLAZON SRL, cu respectarea următoarei condiţii: construcţiile propuse, cât şi cheltuielile aferente respectării condiţiilor impuse de avizatori, racordurile la utilităţile existente în zonă şi infrastructura aferentă - drumuri de acces, ziduri de sprijin, consolidări ale terenului şi alte lucrări de infrastructură necesare punerii în funcţiune a acestor construcţii - se vor efectua pe cheltuiala investitorului. Să vezi acum proteste ale „societății civile” vâlcene?!?!

AICI poate sa fie vizualizat proiectul de hotarare

Sediul PRM Valcea - vandut si rasvandut intre firmele senatorului Nicolae Patru