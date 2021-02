Prioritatea primarului din Lădești, Nicolae Iordache, este extinderea canalizării în toată comuna

În acest mandat, prioritatea primarului din Lădești, Nicolae Iordache, este extinderea canalizării în toată comuna: „Nu putem să vorbim în anul 2021 despre o localitate dezvoltată care nu are infrastructura elementară de utilități. Din punctul meu de vedere, o comună, în România nu poate pleca la drum, să aibă o strategie de dezvoltare dacă nu are apă, canalizare, gaze, drumuri, iluminat. Sunt fundamentale și fără această temelie, orice discuție e de prisos”. Ales la scrutiunul local din 27 septembrie 2020, primarul Nicolae Iordache promite revenirea acestei comune în prima ligă a localităților vâlcene: „Multă lume își amintește că până în anii 90, Lădești a fost una din cele mai importante comune din această parte de județ. Cunoscut centru economic, agricol și socio-cultural, Lădeștiul era precum o capitală regională pentru comunele din jur. Din păcate după anii 90, comuna noastră nu și-a mai regăsit ritmul de lucru și am asistat la un declin, spre deosebire de comunele vecine care stau ceva mai bine la mai multe capitole”. Astfel, agenda de lucru a noii echipe din comuna Lădești cuprinde ca obiective principal canalizarea și asfaltarea resturilor de drumuri rămase neasfaltate, de circa 10 km. „Este foarte important pentru oameni să aibă drumurile asfaltate. Mai sunt 10 km de asfaltat și am termina toate capetele rămase neasfaltate. Totodată, canalizarea este foarte importantă, deoarece oamenii solicită să aibă această utilitate”, spune Iordache. Acesta spune că va sprijini unitățile sanitare și educaționale din comună, după cum se știe, aici funcționează unul dintre liceele cunoscute din Valea Cernei. Iordache se sprijină și pe ajutorul Consiliului Județean Vâlcea în ceea ce privește atingerea a mai multor obiective. Totodată, primarul spune că având în vederea dispunerea comunei pe drumul care leagă Râmnicu Vâlcea de Craiova, se așteaptă ca investitorii să descopere în Lădești, o zonă oportună pentru dezvoltarea de afaceri.