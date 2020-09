SOCANT! Cinci echipaje de poliție din Ramnicu Valcea nu au fost in stare sa acorde primul ajutor unui valcean aflat in stop cardiac, victima unui accident rutier!

Incident șocant! In aceasta seara, in jurul orei 19.00, pe strada Calea lui Traian, in apropierea Spitalului Judetean Valcea, a avut loc un accident rutier grav. A rezultat o victimă care a intrat in stop cardiac. La fata locului au ajuns destul de rapid 5 ECHIPAJE DE POLITIE, din pacate acestea au stat la distanta de omul aflat in suferinta. Niciunul dintre polițiști nu i-a acordat victimei masuri de prim-ajutor, de resuscitare! Este alarmant, chiar strigător la cer, ca in secolul XXI politistii nu sunt in stare sa resusciteze o victimă aflata in stop cardiac! Demn de mentionat este ca ambulanta a ajuns in 20 de minute de la producerea accidentului…

Vom reveni cu amanunte!