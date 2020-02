Consilierul judetean liberal Gheorghe Folea risca sa stea in spatele gratiilor mai multi ani!

Gheorghe Folea, medic de familie in comuna Orlesti şi actual consilier judeţean al PNL a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea pentru comiterea în concurs real şi formal a infracţiunilor de fals intelectual în formă continuată, favorizarea făptuitorului, inducerea în eroare a organelor judiciare şi mărturie mincinoasă. Pentru comiterea acestor infractiuni, liberalul Gheorghe Folea risca sa stea in spatele gratiilor mai multi ani!

Acesta va afla in curand sentinta! Tic-tac, tic-tac!

Cititi aici istoria cazului: https://evz.ro/lovitura-pentru-pnl-un-primar-si-un-consilier-judetean-au-fost-t.html

CRONOLOGIA DOSARULUI:

