Tepuiti cu promisiuni electorale desarte, judecatorii valceni se revolta impotriva regimului PNL! 

Judecatorii din Romania s-au unit pentru apararea drepturilor lor si pentru a reactiona fata de intentia regimului PNL de taiere a pensiilor de serviciu ale magistratilor, prezentate public drept “pensii speciale” – noteaza luju.ro.

Judecatorii de la Tribunalul Valcea se alatura protstului

Adunarea generala a judecatorilor de la Tribunalul Valcea intrunita pe parcursul zilei de marti, 21 ianuarie 2020, a decis suspendarea activitatii pe perioada nedeterminata, reclamand ca se atenteaza la independenta justitiei, precum si la securitatea financiara a magistratilor, astfel cum s-a retinut chiar intr-o decizie a Curtii Constitutionale, respectiv Decizia CCR nr. 873/2010.

Magistratii reclama totodata ca prin intentia regimului PNL de a elimina pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, proiect sustinut puternic de Guvernul Orban, se incalca insasi Constitutia Romaniei (respectiv art. 124 alin. 3 care prevede ca “judecatorii sunt independenti si se supun numai legii”, dar si art. 21, 44 alin. 3, 53, 125, 126 alin. 1 si 139), decizii ale Curtii Constitutionale a Romaniei (respectiv nr. 2/2000, 57/2000, 120/2007, 85/2009, 375/2000 si 873/2010), dar si Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Extrem de relevanta in acest sens este Decizia nr. 20/2.02.2000 a Curtii Constitutionale in care s-a retinut ca „acordarea pensiei de serviciu pentru cadrele militare si magistrati nu reprezinta un privilegiu, ci este justificata in mod obiectiv, ea constituind o compensatie partiala a inconvenientelor ce rezulta din rigoarea statutelor speciale carora trebuie sa li se supuna militarii si magistratii”.

Magistratii valceni nu mai participa la activitatile birourilor electorale

Aceasta nu este insa singura reactie a judecatorilor. Tribunalul Valcea, spre exemplu, a anuntat sesizarea Retelei Europene a Consiliilor Judiciare si a Consililului Judecatorilor Europeni din perspectiva afectarii statutului judecatorilor ca efect al potentialei abrogari a dispozitiilor legale privind pensia de serviciu, dar si exprimarea clara a refuzului participarii judecatorilor in activitatile birourilor electorale.

Tribunalul Valcea suspenda activitatea pe perioada nedeterminata, incepand cu data de 22 ianuarie 2020. Se vor judeca doar urgentele. Judecatorii au anuntat si refuzul de a participa la constituirea Biroului Electoral in alegeri;