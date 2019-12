Fermier din Malaia: Presedintele Obștii Moliviși mi-a reziliat abuziv contractul pe pășune

Fermier: Mi s-a reziliat abuziv contractul pe pășune. Risc să dau înapoi subvențiile pe trei ani!

Fermier lăsat fără pășune de președintele obștei! Bărbatul a povestit pentru Agrointeligența – AGROINTEL.RO cu lux de amănunte cum s-a desfășurat totul. Se întâmplă în comuna Mălaia, județul Vâlcea, unde unui crescător de capre i s-a reziliat unilateral contractul de concesiune pe care îl avea încheiat până în 2026 cu Obștea Moliviș. Dacă în următorii doi ani zile fermierul nu va mai putea face dovada că deține acea pășune alpină, va trebui să înapoieze banii din subvenții primiți în ultimii trei ani de zile de la APIA, având în vedere că angajamentul pe pachetul de Agro-mediu pe care l-a accesat este pe 5 ani de zile. Cosmin Valentin Popescu, un fermier în vârstă de 44 de ani, se confruntă din această vară cu un mare necaz. După ce în urmă cu câțiva ani de zile a hotărât să ia în arendă aproape 26 de hectare de gol alpin de la Obștea Moliviș, iată că în luna august a acestui an a primit din partea președintelui Obștii Moliviș o înștiințare prin care era anunțat că contractul de arendă încheiat în 2018 la notar pe pe perioadă de 8 ani de zile i se reziliează. Fermierul apucase însă să acceseze în anul 2017 o măsură de Agro-mediu pe care este obligat să o respecte pe o perioadă de 5 ani de zile, în caz contrar fiind nevoit să dea toți banii înapoi.

Incă din momentul în care a luat primele hectare de pășune în arendă de la obștea sătească. “Soția, în vârstă de 31 de ani, are un PFA, am accesat un program pe Tineri Fermieri, avem 200 de capre și am făcut un contract din 2015 de arendare de la Obștile de Moșneni pe o bucată dintr-un gol alpin, apoi în 2016 pe diferența de suprafață, pe încă 13,98 de hectare alpin, care cu totul avea vreo 50 de hectare, dar mult e împădurit, și ce a rămas eligibil la data respectivă erau 25,98, când am făcut noi contractul. Toată suprafața a intrat în vigoare în 2017, și atunci am băgat-o la APIA pe Agro-mediu, plus ce mai aveam noi terenurile noastre și capre. Și tot de atunci din 2017 a început tămbălăul cum ar veni. Președintele de atunci a început să ne tot șicaneze, nu știu ce nu i-a mai convenit, că nu am îndeplinit aia, că nu am făcut aia, dar noi îndeplinisem toate condițiile, inclusiv arenda de 93 de dolari la hectar pe an pe care tot timpul am plătit-o la timp. Ne-a făcut nenumărate adrese, i-am dat răspuns la ele. Până la urmă, în 2018, prin februarie, ne-a convocat la Consiliul de Administrație că sunt dubii asupra contractelor, pe primul îl aveam până prin 2022, iar pe celălalt pe 5 ani ani până în 2021. M-am prezentat și am luat hotărârea de comun acord să le reziliem pe cele două și să facem unul singur pe toată suprafața, prin notariat, care să fie valabil până în 2026. După aceea iar prin vara lui 2018 mi-a mai trimis încă o adresă cum că tot așa nu-i convine nu știu ce lucru”, a declarat Cosmin Valentin Popescu.

Lucrurile au degenerat însă în această vară, la scurt timp după ce au avut loc alegeri de drept la Obște, alegeri pe care de această dată fostul președinte nu a reușit să le mai câștige. “Anul acesta, acum în martie, au fost alegeri de drept la Obștea Moliviș din comuna Malaia, județul Vâlcea și nu a mai ieșit el președinte, dar în cadrul Consiliului de Administrație a ieșit, numai că nu i-a convenit, el a vrut tot președinte și a făcut contestație și încă se judecă procesele. În continuare, judecătoria nu i-a validat pe cei noi și a rămas el singur să ia deciziile pentru că nu mai are Consiliu de Administrație, doi au murit, iar doi și-au dat demisia. Anul acesta în august mi-a trimis din nou o adresă în care îmi cerea să mă prezint la mediere că iarăși nu știu ce nu-i mai convine. Eu nu m-am dus pentru că am vorbit cu un avocat, care mi-a spus că nu are rost să mă duc. Ce invoca el de fapt? Eu când m-am înregistrat la APIA, din 25,98 de hectare am băgat doar 23,54 de hectare, atât am dedus eu că trebuie deoarece erau niște urzici pe acolo, eu îi plătesc însă arendă pe toate cele 25,98 de hectare. Între timp el a făcut o adresă la APIA, iar agenția i-a răspuns că s-a împărțit blocul fizic care era în trei blocuri fizice din cauza vegetației nedorite din proximitatea construcțiilor, asta fiind urzicile, din cauza construcțiilor și drumurilor aferente din exploatație pe care tot el le-a făcut. Împărțirea asta a avut loc pe data de 13 martie 2018, înainte de încheierea contractului meu din 21 martie 2018. Și el susține că din cauza mea s-a diminuat suprafața, dar de fapt ea nu e diminuată pentru că eu m-am înregistrat la APIA cu toate 25,98 de hectare, dar eligibile au trecut doar 23,54 de hectare pentru că atât am considerat, nu puteam să trec mai mult, mai bine trec mai puțin”, a povestit fermierul din comuna Malaia, județul Vâlcea.

