Un bibliotecar rupe tacerea: Acuzatii pe banda rulanta la adresa directorului Bibliotecii Judetene, Remus Grigorescu 

Scrisoare deschisa adresata

domnului Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu

Domnule Presedinte,

Subsemnatul, Marandici Bogdan-Eugen, angajat al Bibliotecii Judetene “Antim Ivireanul” Valcea, va adresez urmatoarea scrisoare deschisa pentru a va aduce la cunostinta acte si fapte savarsite de managerul institutiei, Remus Grigorescu, pe care niciun corp de control din partea Consiliului Judetean Valcea ori comisie de evaluare nu le-a remarcat, mentionat in vreun raport si propus spre sanctionare in 5 ani de cand Remus Grigorescu conduce aceasta importanta institutie de cultura. Si, probabil, nici nu o va face vreodata.

La data de 1 aprilie (ce ironie!) 2014, Remus Grigorescu era numit director interimar la Biblioteca Judeteana “Antim Ivireanul” Valcea. Argumentele care au stat la baza numirii sale au fost, printre altele: practica didactica universitara, deprinderea mecanismelor de lucru cu carte (sic!), insusirea metodicilor bibliofile, inclusiv ale celor de biblioteconomie, elaborarea a 8 carti pe subiecte de specialitate economica, precum si 30 de studii de eseuri, analize de caz etc. Din expunerea de motive pentru numirea lui Remus Grigorescu in functia de manager (interimar) al Bibliotecii Judetene Valcea transpare efortul de a-l asocia pe acesta cu ceea ce numim generic “cartea”. Oare pentru aceleasi motive esuase lamentabil, dupa mai putin de 1 an, la conducerea Prefecturii Judetului Valcea si a Inspectoratului Scolar Judetean Valcea, devenind competent pentru a deveni managerul bibliotecii judetene? CV-ul lui Remus Grigorescu pare, spre final, un veritabil anunt matrimonial, el continand atat aprecieri personale precum: “consider ca am spirit de echipa”, urmate de fraze care starnesc rasul-plansul, cat si o enumerare de competente, abilitati si aptitudini care-l recomanda mai degraba ca pe un partener ideal de viata, decat ca manager: “comunicativ, prietenos, sociabil, corect, legalist, deschis spre noi abilitati, rabdator, calm, sensibil, linistit.” Cred ca ar primi o sumedenie de like-uri pe Facebook.

Dotat cu aceste calitati, Remus Grigorescu a intrat la 1 aprilie 2014 in Biblioteca Judeteana Valcea, pentru prima data in viata, condus din birou in birou de fosta directoare a institutiei aflata la pensie de ani buni, pe care avea sa o numeasca – nelegal si fara concurs – in functia de sef de serviciu, el nestiind la acel moment nici macar unde se afla biroul lui sau toaleta.

La scurt timp dupa ce si-a luat postul in primire, Remus Grigorescu s-a pus pe schimbari la biblioteca. Acest fapt a dus la cresterea imediata si semnificativa a cheltuielilor nejustificate ale bibliotecii, fapt nesesizat de niciun organ de control din partea Consiliului Judetean Valcea. Nimeni nu s-a scandalizat cand biblioteca a achizitionat 1 abonament cu 10 (!) cartele de mobil si un telefon foarte scump, in locul singurului abonament pentru manager detinut de fosta directoare, in care telefonul mobil era inclus. Nimeni nu a luat atitudine față de cheltuielile deșănțate cu motorina pentru deplasările pe parcursul anilor sai de manageriat. Nimeni nu a observat ca Remus Grigorescu a dispus sa fie sterse insemnele Consiliului Judetean Valcea si ale bibliotecii de pe masina institutiei, desi pentru acestea exista un ordin expres a conducerii Consiliului Judetean Valcea. Ce intentii are un manager in momentul in care decide ca pe autoturismul detinut de biblioteca sa nu mai figureze numele institutiei si al Consiliului Judetean Valcea? In viata de zi cu zi observam ca, dimpotriva, exista in permanență preocupare si interes al patronilor si managerilor de firme sa-si faca o reclama cat mai eficienta, gravand cat mai vizibil numele firmei si datele de contact. Preocuparea si interesul managerului bibliotecii Remus Grigorescu au fost sa stearga insemnele, tocmai ca autoturismul bibliotecii sa poata circula neobservat in in zile si in locuri in care nu avea ce cauta.

A urmat apoi distrugererea spatiului verde din fața cladirii bibliotecii si acoperirea lui cu pavele. Managerul Grigorescu a reusit astfel sa mareasca aria destinata parcarii a cat mai multor autoturisme la biblioteca. I-au trebuit 5 ani Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Valcea sa interzica parcarea autoturismelor in fața bibliotecii si asta la sesizarea unui cetatean responsabil. 5 ani, desi controalele ISU Valcea au avut loc anual. 5 ani desi, la unele evenimente organizate la biblioteca, zona din față se umplea de mașini încât utilizatorii aveau nevoie sa facă slalom printre ele ca sa poată intra. 5 ani in care pavelele din parcare s-au acoperit de scurgeri de ulei si de antigel de la zecile si sutele de masini care s-au perindat prin fața instituției. Daca nu avea loc controlul ISU Valcea la sesizarea cetateanului responsabil, lucrurile ramaneau neschimbate, asa cum le-a organizat managerul Remus Grigorescu prin eliminarea putinului spatiu verde de la intrare, urâțind astfel aspectul general al bibliotecii. Pentru ca aspectul exterior sa fie si mai inestetic, managerul Grigorescu a dispus amplasarea de parasolare purtand numele unei firme, in zona de vitralii expusa razelor solare.

Nimeni nu a sesizat ca biblioteca nu are firma de 3 ani de cand managerul Grigorescu a dispus ca inscriptia sa fie data jos, ea nemaifiind inlocuita nici până in prezent. S-au ivit astfel situatii in care utilizatorii, veniti pentru prima data la biblioteca, intrebau unde se afla biblioteca, ei imaginandu-si ca aceasta ocupa doar o parte din cladire.

In cele ce urmeaza ma voi referi la unele masuri dispuse de managerul Grigorescu in cei 5 ani de mandat, masuri care au condus la starea in care se afla astazi Biblioteca Judeteana Valcea, la 12 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.

Dupa parerea mea, managerul bibliotecii trebuie sa aiba in vedere doua aspecte generale pentru care trebuie luate doua tipuri de masuri:

a) – masuri privind imbunatatirea serviciilor oferite de biblioteca utilizatorilor sai;

b) – masuri privind patrimoniul avut in administrare: cladirea bibliotecii, untitatile de biblioteca, tot ce tine de dotarea acesteia si figureaza pe listele de inventar etc.

a) Serviciile oferite de biblioteca utilizatorilor sai se refera atat la diversitatea lor, cat si la calitatea lor, incluzand aici masurile de organizare interna care sa faca posibila eficientizarea serviciilor.

Potrivit legii, principala atributie a bibliotecii judetene este colectionarea toturor categoriilor de documente strict necesare organizarii activitatii de informare si lectura la nivelul comunitatii locale. Alfel spus, achizitia de carte destinata informarii si lecturii publicului. Cel putin in ultimii doi ani, achizitia de carte s-a facut haotic, fara o programare elaborata pe baza cerintelor utilizatorilor, in luna decembrie. Practic s-au achizitionat carti cu sertarul, asta insemnand ca bibliotecarii mergeau la librarie si luau toate cartile de pe sertare. Si asta pentru ca biblioteca sa reuseasca cheltuirea banilor alocati pentru carte intr-un timp foarte scurt. Pentru a exemplifica modul in care institutia a venit in intampinarea solicitarilor si nevoilor de carte: la finalul lunii iunie 2018, biblioteca cheltuise cca. 10% din fondurile alocate pentru carte. Restul de 90% a fost cheltuit in luna decembrie, in conditiile in care Sectia de imprumut carte pentru copii solicitase achizitia de carte specializata cu ocazia organizarii atelierului de vacanta la biblioteca. Cand am atras atentia organului de control de la Consiliul Judetean Valcea cu privire la faptul ca din luna iunie până in decembrie nu s-a achizitionat nicio carte pentru biblioteca judeteana, singura replica a fost ca ultima achizitie de carte a fost in data de 27 iunie, pasamite am exagerat spunand ca timp de 6 luni nu s-au utilizat fondurile pentru achizitia de carte. Acelasi organ de control nu a vazut nicio problema in faptul ca, in timp ce managerul Grigorescu interzisese achizitia de carte pentru utilizatorii institutiei pe care o conducea, aprobase achizitia de carte, in valoare de 15000 de lei, din care o treime din bugetul propriu al bibliotecii, pentru o organizatie nou infiintata din Spania, lucru interzis de lege. Cat priveste modul in care s-au facut achizitiile publice – 840 de titluri de carte au fost achizitionate in 4 minute! – cu prilejul inaugurarii centrului din Spania, organul de control m-a asigurat ca totul s-a desfasurat legal, pentru ca banii pentru achizitii au venit tarziu. Exista, oare, vreun articol in legislatia achizitiilor publice care sa prevada ca se excepteaza de la lege cazurile in care banii „vin tarziu”? Care sa faca posibila verificarea a 840 de titluri si a preturilor cartilor in 4 minute? Asta ca sa nu dau decat un singur exemplu de incalcare a legii achizitiilor publice in acel caz. Sesizata de mine, Camera de Conturi Ramnicu Valcea nu a intreprins absolut nimic, lasand verificarea celor semnalate de mine in seama Consiliului Judetean Valcea.

Cat priveste masurile de eficientizare a serviciilor oferite de biblioteca utilizatorilor sai, voi mentiona doar ca, in ciuda celor 10 angajari operate de managerul Grigorescu, serviciile nu au crescut in numar si calitate. Asupra acestui aspect sunt multe lucruri de semnalat, dar va dau numai cateva exemple:

– nu s-a reusit nici până in clipa de față organizarea unui birou de relatii cu publicul care sa permita eliberarea permiselor de imprumut carte la biblioteca judeteana dupa ora 16;

– nimeni din cei veniti in control nu a sesizat faptul ca bibliotecara Paunescu Minodora, angajata la sectia Periodica Legislatie din cadrul Serviciului Relatii cu Publicul este de fapt secretara managerului Grigorescu. Cum s-ar putea imbunatati serviciile bibliotecii la sectia mentionata, cand una dintre bibliotecare face cafele, distribuie corespondenta si semneaza cu stampila documente atunci cand lipseste managerul?

– cum s-au imbunatatit serviciile oferite de Filiala Traian a Bibliotecii Judetene Valcea cand angajata de acolo, bibliotecara Vilau Daniela, lipseste toata vara, in fiecare an, fiind plecata la munca in Germania si inchizand in tot acest rastimp filiala. Cu toate acestea, cu stiinta si complicitatea managerului Grigorescu, ea este retribuita lunar de biblioteca judeteana. Cum a fost posibila tolerarea acestei situatii? Lucrurile acestea sunt cunoscute in institutie, mai putin de catre organele de control;

– cum s-au imbunatatit serviciile bibliotecii cand unele sectii stau inchise zile si saptamani de-a randul, bibliotecarii aflandu-se in concedii, deplasari in interesul institutiei, recuperari etc.

– cum s-au imbunatatit serviciile bibliotecii cand managerul Grigorescu a luat zeci de carti si nu le-a mai adus inapoi, cu stiinta si complicitatea sefei serviciului Relatii cu publicul? Ce organ de control stie despre aceasta modalitate a managerului Grigorescu de a lua carti si a nu le mai restitui, anume: ia cartile, acestea sunt mentionate de bibliotecari intr-o fisa de imprumut deschisa pe numele Remus Grigorescu, iar in caz de inventar, cartile respective sunt mentionate la carti imprumutate, ele nefiind recuperate niciodata? Asa cum am mai spus, aceste lucruri sunt cunoscute in institutie, mai putin de catre organele de control de la Consiliul Judetean Valcea, proprietarul de facto al cartilor.

– cum s-ar putea imbunatati serviciile bibliotecii cand managerul Grigorescu a inlocuit toti sefii de serviciu din Consiliul de administratie al bibliotecii, lucru cu totul neobisnuit la alte institutii macar si din motivul ca sefii de serviciu au fost selectati si pentru anumite calitati, abilitati, informatii etc. prin care s-au distins in fața angajaților din subordinea lor. In fapt, managerul Grigorescu nu dorește sa aiba nicio opozitie, el nefiind preocupat decat sa discrimineze si sa hartuiasca pe oricine nu este de acord cu ideile si initiativele sale.

– cum s-ar putea imbunatati serviciile bibliotecii cand managerul Grigorescu afirma in sedinte, de față cu toata lumea, ca angajații stau degeaba, nu fac nimic, șefii de serviciu nu stiu nimic, nu sunt buni la nimic, că problemele bibliotecii sunt ale angajaților nu ale sale etc. Cand nu face nicio distinctie intre personalul de executie si personalul de conducere? Pe ce se bazeaza cand spune ca biblioteca ar functiona foarte bine cu jumatate din personalul angajat? Atunci de ce a operat angajari, 10 la numar, in ultimii doi ani?

– cum s-ar putea imbunatati serviciile bibliotecii cand insusi managerul Grigorescu nu respecta termenele si conditiile de refacere ale regulamentului de organizare si functionare si regulamentului intern stabilita prin hotararea Consiliului Judetean Valcea din martie 2016? Cand a fost evaluat si notat cu 9.70 pentru un regulament de organizare si functionare nerefacut din 2014, coroborat cu ultima organigrama din septembrie 2018 si ultimul stat de functii din mai 2019? Cu atat mai mult cu cat regulamentul din 2014 este mentionat ca Anexa nr.1 la Caietul de obiective (sic!).

– cum s-ar putea imbunatati serviciile bibliotecii cand managerul Grigorescu propune schimbari in organigrama si statul de functii al bibliotecii nemotivate si nelegale, ca in cazul celor propuse si aprobate de Consiliul Judetean Valcea in sedinta din 30.07.2018. Prefectul judetului Valcea a constatat ca Hotararea nr.124 a Consiliului Judetean Valcea este nelegala sub doua aspecte, fapt demn de Cartea Recordurilor, intrucat constituie un caz singular de la infiintarea Consiliului Judetean Valcea si a Prefecturii judetului Valcea. A fost cineva interesat daca aceste schimbari au vizat imbunatatirea serviciilor bibliotecii judetene? Sau de efectele pe care le-au avut?

b) In ceea ce priveste masurile privind patrimoniul avut in administrare, mentionez urmatoarele:

– sediul bibliotecii a fost dat in folosinta in anul 2004. Au trecut 15 ani de atunci. A facut sau comandat managerul Grigorescu o analiza serioasa privind necesarul avut in vedere pentru intretinerea si reparatia cladirii? Sau semnaleaza Consiliului Judetean Valcea problemele numai dupa ce acestea apar?

Legat de acest fapt, va duc la cunostinta ca la sectia Fond Traditional, biroul Patrimoniu din cadrul serviciului Relatii cu publicul se afla unitati de biblioteca numite generic carte rara si carte de patrimoniu de valoare inestimabila pe care, prin lege, autoritățile publice, proprietarii, precum și titularii dreptului de administrare asupra lor au obligația de a le proteja împotriva oricăror acte comisive sau omisive care pot duce la degradarea, distrugerea, pierderea, sustragerea sau exportul ilegal. Cum s-a achitat biblioteca judeteana de aceasta obligatie cand chiar in aceasta vara, din cauza unei defectiuni la aparatul care asigura microclimatul pentru protectia cartilor, acestea au stat zile si saptamani de-a randul in caldura, fapt pentru care reprezentantul ISU Valcea a cerut remedierea de urgenta? A fost nevoie de controlul ISU Valcea, la sesizarea mea, pentru a releva deficientele si a se cere masuri urgente de remediere, managerul Grigorescu nerecunoscand ca exista vreo problema la biroul Patrimoniu. A fost cineva sesizat cu privire la conditiile in care au fost tinute ani de zile cartile apartinand patrimoniului national, proprietar fiind Consiliul Judetean Valcea? Pentru ca defectiuni ale agregatului de aer conditionat au avut loc si in anii trecuti, mai ales vara. La finele lunii mai 2019, timp de 9 zile, cartile de patrimoniu au stat nesupravegheate in caldura estivala, biroul Patrimoniu fiind inchis. S-a intrebat cineva daca Biblioteca Judeteana Valcea, administrator al 37 de carti care intrunesc criteriile de clasificare in categoria bunurilor de patrimoniu cultural, este capabila sub manageriatul lui Remus Grigorescu sa administreze si sa protejeze aceste bunuri de valoare inestimabila? Totodata, detine institutia noastra personal calificat asa cum prevede legea, sau la biroul Patrimoniu este angajata o bibliotecara mutata de la alt serviciu care are foarte putin de-a face cu aplicarea legislatiei care reglementeaza activitatile specifice si regimul juridic al bunurilor aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil?

Cum a fost evaluat managerul Grigorescu pentru activitatea desfasurata in ultimii trei ani la biblioteca, cu referire la proiectul denumit de el “Digitizarea cartii de patrimoniu” in conditiile in care biblioteca judeteana nu dispune de aparatura si personal specializat, conform cerintelor legale? Comisia de evaluare a performantelor managerului Grigorescu trebuia sa sesizeze cel putin doua aspecte: fie managerul Grigorescu a mintit cu privire la acest proiect, fie digitizarea cartilor de patrimoniu s-a desfasurat cu incalcarea prevederilor legii si cu punerea in pericol de deteriorare iremediabila a cartilor. Cum a primit managerul Grigorescu nota 9.70 la evaluare? Pe baza unor pagini in care descrie istoricul institutiei si enumera cate fânețe, cat calciu si câtă sare detine judetul Valcea? Pe baza enumerarii lansarilor de carte care au avut loc la biblioteca? Ce merite a avut managerul Grigorescu la aceste lansari de carte? A urmarit cineva daca exista vreo corelare intre utilizarea Salii de conferinte a institutiei si veniturile realizate din inchirierea ei?

– nimeni nu s-a intrebat ce suma a cheltuit biblioteca pentru construirea unui nou site in 2015 pentru ca, anul urmator sa se cheltuiasca alti bani pentru un alt site, de data asta administrat de cineva din exteriorul bibliotecii, care nu este angajatul institutiei. Altfel spus, daca administratorul nu mai doreste sau pateste ceva… nimeni nu mai poate utiliza site-ul. Si atunci alti bani, alta distractie, nu-i asa? Are contribuabilul valcean bani destui pentru a satisface cele mai bizare cerinte si doleante ale managerului Grigorescu, numit, iata, pe inca 5 ani la conducerea bibliotecii judetene;

– nimeni nu s-a intrebat despre utilitatea achizitionarii, in 2015, a unor profile de aluminiu montate pentru a izola spatii la parter si la etajul II pe căi de evacuare, cum aveau sa constate cei de la ISU Valcea, fără autorizație de construire;

– nimeni nu a verificat modul in care un deviz pentru efectuarea unor lucrari de reparatii la etajul III al bibliotecii judetene, umflat de trei ori de catre constructor, a fost in cele din urma aprobat la plata de managerul Grigorescu. Cum a fost posibil ca, Consiliul Judetean Valcea, proprietarul cladirii care adaposteste biblioteca, sa nu aiba niciun membru in comisia de receptie a lucrarilor, lasand aceasta in seama unor bibliotecare fara nicio pregatire tehnico-economica?

– cum a motivat managerul Remus Grigorescu, iar mai apoi a aprobat Consiliul Judetean Valcea, in octombrie 2018, cheltuieli cu carburantul pentru autoturismul primit de biblioteca printr-o donatie, in conditiile in care acesta a stat abandonat, pe pană, in parcarea de pe latura nordica a bibliotecii, de aproape 2 ani? De altfel, la scurt timp a fost casat din dispozitia dumneavoastra;

– a ridicat cineva in toti acesti ani de manageriat ai lui Remus Grigorescu la biblioteca judeteana problema privind costurile cu motorina si intretinerea autoturismului din dotarea bibliotecii? A sesizat cineva cati kilometri a facut autoturismul bibliotecii si pentru ce, in conditiile in care cele trei filiale ale bibliotecii se afla la distante relativ reduse față de sediu? A interesat pe cineva faptul că soferul Andrei, angajat al bibliotecii, a adus teancuri de foi stampilate la tot felul de institutii fara ca masina sa fi ajuns vreodata acolo? Pe nimeni?

– a sesizat cineva ca managerul Grigorescu primeste indemnizatie pentru titlul de doctor in stiinte economice, desi aceasta este acordata legal numai celor care isi desfasoara activitatea in domeniul in care detin doctoratul, biblioteca apartinand domeniului numit generic cultură? Nu cumva managerul Grigorescu costa prea mult pentru comunitatea valceana?

Domnule Presedinte,

lista neregulilor comise in timpul mandatului sau de catre managerul Grigorescu la Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul” Valcea nu este exhaustivă. Va rog sa dispuneti efectuarea unui control serios asupra aspectelor semnalate de mine, de catre oameni competenti si de buna-credinta din cadrul Consiliului Judetean Valcea. Mentionez ca detin probe pentru toate cele semnalate mai sus, nu am facut referire la ele pentru a nu incarca inutil materialul de față.

Nu va pripiti sa-l numiti manager la biblioteca pe Remus Grigorescu pentru inca 5 ani. Acest lucru poate fi daunator pentru institutia noastra, pentru calitatea serviciilor pe care le ofera, prin modul incompetent si iresponsabil in care acesta actioneaza.

Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul” Valcea este un centru cultural si social prea important pentru comunitatea valceana pentru a fi condus de catre un manager rudimentar, agramat, care scrie si vorbeste ca un elev de scoala primara, care nu cunoaste nicio limba straina, care nu intelege ceea ce citeste, care considera biblioteca un teren de joaca si de experimente, care nu urmareste decat sa-i ameninte, umileasca si sa se descotoroseasca de angajatii bibliotecii superiori lui ca educatie si tinuta intelectuala si morala.

Asocierea numelui managerului bibliotecii, Remus Grigorescu, cu numele institutiei pe care o conduce, ultima oara in cazul achizitiei de televizoare si tablete prin intermediul SICAP din luna mai 2019, nu face cinste nici Bibliotecii Judetene „Antim Ivireanul” Valcea, nici angajatilor bibliotecii si nici Consiliului Judetean Valcea.

Va rog sa-i puneti o singura intrebare managerului Remus Grigorescu: va place cum arata Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul” Valcea dupa ce ati condus-o 5 ani, domnule manager Remus Grigorescu?

Cu deosebita consideratie

