Remus Grigorescu isi cam bate joc de banii publici la Biblioteca Judeteana Antim Ivireanul. Vacante pe litoralul grecesc!

Asteptam de la Remus Grigorescu, directorul Bibliotecii Judetene, sa ne spuna cum cumpara el pentru biblioteca televizoare si tablete de la firma unde director economic este chiar sotia… prin SEAP?! De parca Emag, Altex sau Flanco nu ar fi inscrise pe SEAP… Rusinica domn director!!! (vezi foto)

Un alt exemplu de risipire a banului public: Recent Biblioteca Judeteana Valcea a cumparat 5 licente Office cu 790 lei bucata de la firma SC Cost ITECH Services SRL din Bucuresti, prin SEAP, in conditiile in care putea sa cumpere aceleasi licente la un pret de 93 de lei (!!!) pe bucata de pe Emag (fiind o promotie chiar in perioada respectiva). Cu alte cuvinte, directorul Remus Grigorescu a irosit suma de 3500 de lei noi, a aruncat banii publici pe apa Sambetei! Este vorba de incompetenta, nepasare sau prostie in acest caz?! Asteptam un raspuns din partea distinsului domn.

Alte exemple de cheltuire a banului public la Biblioteca Judeteana Antim Ivireanul sunt vacantele petrecute pe banii contribuabililor in Grecia – zeci de mii de lei au fost achitati unor agentii de turism, firme de transport pentru asa-zisele vizite in interes de serviciu, in primavara si vara aceasta de catre Remus Grigorescu si apropiatii(ele) acestuia!

Un control in zona de la institutiile abilitate, incepand cu Consiliul Judetean, nu ar strica, cine stie ce alte ispravi economice se mai descopera! Zicem si noi, nu dam cu parul!

Tiberiu Pirnau

#rusinicaGrigorescuBiblioteca