În data de 28 noiembrie 2022, va avea loc ședința AGA de la Chimcomplex în vederea numirii unui nou administrator statutar al societății

Consiliul de Administratie al societatii CHIMCOMPLEX SA BORZESTI convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.11.2022, ora 12:00, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau. La adunare au dreptul sa participle actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 18.11.2022, considerată ca data de referință. În situatia in care la data de 28.11.2022 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de 29.11.2022, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Ordinea de zi va fi urmatoarea: aprobarea numirii unui administrator statutar al societății Chimcomplex SA Borzesti începând cu data de 29.11.2022, ca urmare a vacantarii pozitiei ocupate de dl Eric Kish (lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa www.chimcomplex.com – Sectiunea Investitori/AGA si la sediul societății, aceasta putând fi consultata si completată pana la data de 07.11.2022); aprobarea duratei mandatului administratorului nou numit pana la data de 31.07.2023; stabilirea indemnizatiei administratorului nou numit, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori; aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorul nou ales si mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acesta; aprobarea imputericirii Presedintelui Consiliului de administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si a oricaror altor documente aferente; aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și orice altă instituție în acest scop; aprobarea datei de 16.12.2022, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2018; aprobarea datei de 15.12.2022, ca dată “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Proiectul de hotarare al A.G.O.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.O.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.com si la sediul societatii, incepand cu data de 28.10.2022. Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

PRESEDINTE C.A.,

av.dr.ec. Vuza Ștefan