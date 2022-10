Edilul Gheorghe Dumbravă va asfalta 11 km de drumuri sătești în comuna Stoenești, prin programul de investiții „Anghel Saligny”

Potrivit listei obiectivelor de investiții finanțate prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, Primăria Stoenești va realiza proiectul „Asfaltare drumuri sătești în lungime totală de 11.100 m în comuna Stoenești, județul Vâlcea”, cu valoarea de 14,5 milioane de lei. În primăvara acestui an, pentru accesarea banilor europeni, prin PNRR, primarul din Stoenești, Gheorghe Dumbravă, a depus un proiect pentru amenajarea unor staţii de autobuz moderne, puncte de încărcare pentru maşinile electrice, digitalizarea primăriei şi a punctelor de Wi-Fi care vor fi instalate în mai multe zone ale localităţii. Prin Hotărârea nr. 30/2022, Consiliul Local al comunei Stoeneşti a aprobat implementarea obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bărbătești-Costești-Stoenești”. Încă din luna martie, primarul Gheorghe Dumbravă a început lucrările la sala de sport, iar termenul de execuţie este până în toamna acestui an: „În toamnă, deschiderea anului şcolar se va face fără probleme în şcoala modernizată, iar copiii îşi vor putea desfăşura activităţile sportive în sala de sport. Până la finalizarea lucrărilor, copii îşi desfăşoară activitatea într-o altă locaţie, care dispune de condiţii. În toamnă şcoala şi sala de sport îşi vor deschide porţile pentru copii noştri”. În acest an, primarul Gheorghe Dumbravă va finaliza lucrările la cei 22 km sistem de canalizare: „Prin proiectul pe care l-am avut pentru apă şi canalizare şi înfiinţarea sursei noastre proprii de apă aveam obligativitatea prin contract să legăm reţeaua de canalizarea de la staţia de epurare din Buneşti. În acest moment aşa funcţionează, dar numai pentru cele cinci sate din fosta comună Cacova, urmând ca, atunci când sunt gata cu depunerea ultimei tranşei de bani, să deschidem staţia noastră de epurare”.