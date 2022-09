Hanul Haiducilor din Ramnicu Valcea, sursa de poluare a… vecinilor?!

Mai multi locatari se plang ca Hanul Haiducilor, situat la parterul unui bloc din Ramnicu Valcea, are probleme la instalatia de evacuare a fumului de la bucatarie. Se pare ca administratorii firmei au mai remediat problema in urma cu 4 ani, dar piesele folosite s-au uzat si fumul vine din nou la locatari si, mai rau, se scurge toata grasimea la intrarea in bloc. Cu siguranta, Doru Paraschiv va remedia problema…