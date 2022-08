Edilul Camelia Romcescu va realiza două proiecte de modernizare drumuri de interes local în comuna Slătioara, prin programul „Anghel Saligny”

Prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, primarul Camelia Romcescu va realiza două proiecte: „Modernizare drumuri de interes local în comuna Slătioara, județul Vâlcea – etapa I” (4,16 milioane de lei) și „Modernizare drumuri de interes local în comuna Slătioara, județul Vâlcea – etapa II” (7,8 milioane de lei). În primăvara acestui an, primarul localităţii Slătioara, Camelia Romcescu, a depus cererea de finanțare pentru introducerea rețelei de gaze naturale pe 8 km, prin programul Anghel Saligny: „Am depus cererea de solicitare fonduri prin programul Anghel Saligny pentru introducerea rețea de gaze naturale în comuna Slătioara. Avem satele Slătioara, Mogești-Milostea, Coasta Cerbului, Gorunești și Rugetu. În totalitate, rețeaua va avea o lungime de 8 kilometri și sperăm să obținem fondurile necesare”. Încă din luna martie, Primăria comunei Slătioara a primit adresă de la Compania Nationala de Investitii, conform căreia a fost emis ordinul de începere a lucrărilor la sala de sport școlară, cu 102 locuri. „Obiectivul este situat in satul Mogești, punctul Ciocâltea II, unde, după finalizare se vor putea desfășura in bune conditii orele de educație fizică, dar si competiții sportive. Este o investiție necesară pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale, mai ales că, știm cu toții că, practicarea unui sport este foarte importantă pentru dezvoltarea si creșterea copilului”, a spus primarul Camelia Romcescu. În acest an, primarul localităţii Slătioara, Camelia Romcescu, a demarat lucrări de modernizare și eficientizare a iluminatului public: „Lucrăm pentru eficientizarea iluminatului public, prin achiziţionarea a 500 de lămpi cu led. Vom avea sistem modern de iluminare care nu poate decât să ofere mai multă siguranţă în comunitate, dar şi costuri mai mici la consumul de energie electrică”.