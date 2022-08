CONSILIERII PNL SI USR BLOCHEAZA INVESTITORII SI DEZVOLTAREA ORASULUI! PUZ-urile oamenilor de afaceri Romeo Iliescu si Florin Cioaca sunt blocate ILEGAL!

Consilierii PNL si USR continua sa FRANEZE dezvoltarea municipiului Ramnicu Valcea! Consilierii anti-dezvoltare voteaza impotriva proiectelor de constructii care creeaza sute de noi locuri de munca si aduc sume importante la bugetul orasului!

PUZ-urile oamenilor de afaceri Romeo Iliescu si Florin Cioaca sunt realizate ireprosabil de arhitecti, asa cum ne-au confirmat foarte multi specialisti in domeniu. Cele doua PUZ-uri, referitoare la constructii de imobile pe Bulevardul Nicolae Balcescu si strada Ion Creanga au atasate toate avizele si documentele necesare votului favorabil in sedintele de Consiliu Local. Despre PUZ-uri: Planul Urbanistic Zonal ”Ansamblu imobile de locuinţe colective şi funcţiuni complementare” – strada Ion Creangă nr. 31, Municipiul Râmnicu Vâlcea, beneficiar Florin Cioacă – Villa Noastră SRL si PUZ si RLU Plan Urbanistic Zonal Nicolae Balcescu nr. 71 Ramnicu Valcea – initiator Romeo Impex Com SRL, Arhitectul șef al municipiului, Petre Mihăilă, a declarat ca sunt realizate in conformitate cu toate prevederile legale și cei care le resping ignoră legea.

Este vorba despre blocuri ultramoderne, de locuințe, birouri și spații comerciale menite să dezvolte domeniul locativ al municipiului Ramnicu Valcea si, implicit, sa scada preturile la apartamente prin numarul mare de noi spatii locative.

Unii dintre consilierii ziși de dreapta au ocupații incerte nu au făcut mai nimic în viață. Nu se pricep la dezvoltare urbană, la managementul teritoriului și nici nu vor să îi asculte pe specialiști. Întrebați fiind de ce decid ceea ce decid spun că este vot politic. Umblă vorba că acest vot politic este impus de liderul politic care este nemulțumit că nu se află în jocul de interese. Primarul Mircia Gutău a spus, în mai multe declarații, că deciziile se iau ”la stână”.

Desi ar fi trebuit ca aceste proiecte sa demareze inca de la inceputul anului au fost mult intarziate de catre consilierii PNL si USR din cadrul Consiliului Local care s-au opus sistematic aprobarii proiectelor si inceperii ridicarii constructiilor motivati de un asa zis vot politic care nu ar mai permite ridicarea unor constructii care sa dezvolte orasul.

Consilierii PNL si USR nu sunt interesati de faptul ca proiectele respecta toate conditiile de legalitate si au fost avizate anterior de catre aparatul de specialitate din cadrul Primariei. Mai mult, acest refuz este lipsit de orice motivatie legala!

Ca atare, acest blocaj ii determina pe investitori (Romeo Iliescu a demarat deja procedura!) sa depuna plangeri prealabile la Consiliul Local si, totodata, sa someze personal, prin executorul judecatoresc, consilierii care se opun fara nicio motivatie reala proiectelor, care se fac raspunzatori in mod direct pentru toate pierderile financiare suferite. Se vor cere despagubiri de milioane de euro!