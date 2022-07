Pe data de 15 august, primarul comunei Drăgoeşti, Gheorghe Melente, va inaugura noua piaţă agroalimentară din localitate

Conform unor precizări date presei locale, pe data de 15 august, primarul comunei Drăgoeşti, Gheorghe Melente, va inaugura noua piaţă agroalimentară din localitate: „Cu această ocazie vom inaugura şi noul târg de la Drăgoeşti, care se va amenaja tot în zona respectivă. Piaţa va avea un impact bun, se va face mult mai uşor cunoscută cetăţenilor din zonă, fiindcă este necesară, însă târgul va intra mult mai greu în uzanţa cetăţeanului nostru şi asta fiindcă în zonă sunt târguri cu vechime, care se ştiu din moşi strămoşi. Clădirea pieţei este destul de generoasă, sunt compartimente pentru legume, carne, peşte şi lactate. Aici se vor găsi produse bio, exclusiv româneşti”. Pentru a le oferi angajaţilor din primărie un cadru confortabil pentru desfăşurarea proiectelor în folosul comunităţii, primarul Gheorghe Melente a demarat în luna aprilie lucrările de reabilitare integrală a sediului primăriei, cu bani alocaţi din bugetul local. Prin Hotărârea nr. 14/16 martie 2022, Consiliul Local al comunei Drăgoeşti a decis participarea la programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu proiectul „Creșterea eficienței energetice la Școala gimnazială nr. 1 Drăgoeşti, Vâlcea” și aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare. În acest an, primarul comunei Drăgoești, Gheorghe Melente, are un buget local estimat la suma de circa 4,5 milioane de lei. Pe de altă parte, la sfârșitul anului trecut, Primăria Drăgoești a primit de la Consiliul Judeţean suma de 400.000 lei pentru cofinanţări şi pentru funcţionare. La Drăgoeşti, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități şi însoţitorii acestora s-au alocat banii la timp. „Consider că o gestionare bună şi atentă a banilor ne-a adus în această situaţie, dar, dacă vin banii promişi de la Guvern, aceştia sunt necesari pentru anul acesta, privind proiectele pe care le am în vizor şi care vor începe să se deruleze”, a mai spus primarul Gheorghe Melente.