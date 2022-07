Icoane deosebite pe care e bine sa le ai in casa

După cum știm din traditia bisericii si din teologia creștină, în fiecare încăpere din casă se recomandă măcar prezența unei icoane care să fie orientată spre răsărit. Aceasta este considerată un contact permanent și personal cu Dumnezeu, contribuind la dezvoltarea duhovnicească a sufletului. Așa cum există rugăciuni ce ajută în viețile credincioșilor, precum cele pentru sănătate, dragoste sau înțelegere, asemenea se întâmplă și în cazul icoanelor, unde diverși sfinți pot să contribuie la rezolvarea unor probleme sau facilitarea de binecuvântări. Prin icoană ne conectăm cu Dumnezeu sau cu anumiti sfinti care ne octotesc sau de la care cerem ajutorul. Sunt icoane ce protejează copiii, familia, respectiv ce contribuie la fericire și prosperitate. Pe de altă parte, sunt și icoane cu o încărcătură duhovnicească mai mare precum Icoana cu Mantuitorul Iisus Hristos și cele cu Maica Domnului.

Icoane care protejează copiii

Icoane care protejeaza copii sunt:

Icoana Ingerul Pazitor este cea mai raspandita icoana in care sunt reprezentati copiii acrotiti in permanenta de un inger care ii vegheaza. Ingerul si grija sa sunt creionate prin scene cum ar fi: in timpul somnului, cand trec copiii peste o punte, la marginea unei ape sau cu aripile inconjurand copii.

Icoana Sfantul Nicolae cunoscut de copii mai mult de Moș Nicolae, s-a arătat mereu iubitor faţă de cei mici Este cel mai mare protector al copiilor, fiind un mare Sfânt cunoscut și prin prisma minunilor făcute pentru familiile sărace, oameni bolnavi și marinari.

Icoana Sfantului Stilian sau Stelian supranumit Ocrotitorul copiilor.

Icoana Sporul Casei

Icoana Sporul Casei asupra caselor in care ea este cinstita. Traditia spune ca Maica Domnului Stareta (sau “Sporul casei”) a ajutat Manastirea in care se afla icoana pana au venit vremuri cu prosperitate. este de departe icoana cea mai raspandita in casele credinciosilor. Este una din icoanele in care se aminteste de grija purtata de Icoana Maicii Domnului asupra caselor in care ea este cinstita. Traditia spune ca Maica Domnului Stareta (sau “Sporul casei”) a ajutat Manastirea in care se afla icoana pana au venit vremuri cu prosperitate.

Pe mantie și veșmânt apar trei stele ce reprezinta pururea fecioria Maicii Domnului iar in fata este un vas de lut din care se revarsa in abundenta uleiul (simbolul bunastarii).

Icoana care protejează familia

În icoana Sfanta Familie este portretizat Pruncul Sfânt, ținut în brațe de Fecioara Maria și tatăl Său pământean, Iosif. Icoana a fost pentru prima dată pictată în Italia, apoi adusă în alte țări precum Israel și Rusia. Simbolistica din spatele ei se referă la bunăstarea familiei. Ea este văzută ca ocrotitoarea dragostei și a fericirii dintre soț și soție, care armonizează relația cu copilul și care ajută la rezolvarea conflictelor de zi cu zi.

Inițial a fost o icoană ce aparținea confesiunii catolice, dar fiind îndrăgită de foarte mulți creștini a ajuns să fie acceptată și în ortodoxie. Aceasta reprezintă familia unită, ajutând de asemenea în rugăciunea pentru nuntă, botezul copilului sau găsirea unui partener de viață.

Icoana cu Mântuitorul Iisus Hristos

Icoana cu Iisus Hristos ocupă locul principal în orice biserică creștină, cât și în orice casă a credincioșilor. Este o icoană care ilustrează esența creștinismului și modul principal prin care omul îl poate cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Adesea este portretizat cu aureolă deasupra capului, conținând o cruce și litere grecești ce se traduc prin „Eu sunt cel ce am vorbit lui Moise”. Lângă ele, în afara aurei divine, sunt literele grecești alfa și omega ce fac referire la Isaia 44:6, în care Hristos a spus „Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă”.

Adesea, în completarea aureolei și literelor grecești, Mesia își ridică mâna dreaptă și o folosește spre a binecuvânta. Gestul aparține preoților ortodocși care, în cadrul slujbelor bisericești, îi binecuvântează pe cei prezenți, obiectele de cult pe care le folosesc sau darurile aduse spre sfințire. În mâna stângă, Iisus ține o carte închisă sau deschisă, în cazul din urmă fiind reprezentat și un citat din biblie.

Icoana Sfanta Treime

Icoana Sfanta tremie este una din icoanele centrale ce infatiseaza esenta credintei crestine. Apare in doua variante: fie sub forma a trei barbati la Stejarul din Mamvri fie Dumnezeu Tatal in mijloc avandul in dreapta Pe Iisus si Sfantul Duh. Icoana Sfanta Treime se aseaza central in zona de rugaciune sau in biserica.

Si pentru a intregi atmosfera din jurul unei colt de rugaciune sau al unei icoane care iti este draga, aseaza in fata icoanei o candela, o cruce sau un sfesnic.