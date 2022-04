www.tratamente-turcia.ro, alternativa oferită de un doctor în medicină turc pacienților români

Absolvent al Universității din Istanbul, Facultatea de Medicină Cerrahpașa din Istanbul, Murat Gulseven, doctor în medicină, s-a stabilit în România acum trei ani. La scurt timp, a început să practice medicina, venind în sprijinul pacienților români. Astăzi conduce divizia internațională a celui mai important operator privat de servicii medicale din județul Prahova. În paralel, împreună cu o echipă de experți în domeniile medicină, legal și hospitality, a lansat proiectul www.tratamente-turcia.ro, unul dintre cele mai de succes start-up-uri din domeniul intermedierii de servicii medicale.

„Grijile tale devin problema noastră”, acesta este motto-ul www.tratamente-turcia.ro, platformă lansată în urmă cu câteva luni la Ploiești, și care se bucură de un succes real printre cei care caută în afara țării soluții pentru problemele de sănătate pe care le au.

„În România, sunt adeseori rugat să le propun pacienților clinici sau spitale din Turcia pentru a-și trata afecțiunile, sau a-și îmbunătăți aspectul fizic. Am făcut acest serviciu de sute de ori, însă mereu am avut o strângere de inimă: odată ce am recomandat unui pacient un spital din Turcia, eu nu mai aveam un control asupra a ceea ce se întâmplă cu el acolo”, spune doctorul Gulseven.

După o carieră de zeci de ani în domeniul sănătății în Turcia, multă vreme în calitate de manager al unor unități medicale, doctorul Gulseven a devenit un foarte bun cunoscător al acestui domeniu. Spirit antreprenorial, a gândit o soluție din care să câștige toată lumea implicată și în primul rând pacientul.

”Împreună cu prieteni din România și Turcia, specialiști în domenii precum medicină, legal și hospitality, ne-am gândit că am putea să creăm un serviciu special dedicat pacienților care vor care caută soluții medicale în afara țării.

Am ajuns la concluzia că ne este foarte la îndemână să asigurăm nu doar servicii medicale, ci și juridice, de reprezentare, de transport, cazare și traducere în spitalele din Turcia, la cele mai ridicate standarde, fără niciun cost suplimentar pentru pacient.

Atunci ne-am decis să lansăm www.tratamente-turcia.ro, un portal prin care să le oferim pacienților români posibilitatea de a se trata în clinicile și spitalele din Turcia, în condiții de maximă siguranță și calitate, la unele dintre cele mai mici prețuri de pe piață”, își reamintește doctorul Murat.

Un mare plus al strat-up-ului ploieștean este acela că pacientul, indiferent de natura problemei de sănătate pe care o are, beneficiază gratuit de asistență și consultanță tip ”second opinion” sau juridică. Acestea pot avea loc față în față, în urma unei programări prealabile, fie prin intermediul telefonului sau formularelor de contact de pe site.

„Cum niciun pacient nu se aseamănă cu altul, nicio problemă medicală nu poate fi „în oglindă”. Chiar dacă diagnosticul e același, acordăm atenție sporită fiecărui caz în parte, fiecărei persoane stabilindu-i tratamentul individualizat. Și asta în cel mai scurt timp posibil, fiindcă în chestiunile care țin de sănătate, de multe ori, poate fi vorba despre diferența dintre viață și moarte” a concluzionat medicul Murat Gulseven.

Așadar, pentru obține oferte pentru tratamente și intervenții în spitalele și clinicile de top din Turcia, accesați site-ul www.tratamente-turcia.ro, sau contactați consultanții de aici pe numărul de whatsapp: 0746.99.22.22.