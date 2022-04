Guvernul elimina pensionarea anticipata si prelungeste varsta pana la retragerea din activitate DOCUMENT 

Guvernul vrea sa majoreze varsta de pensionare pentru a echilibra bugetul fondului de pensii, executivul asumandu-si acest lucru in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).

Angajatii vor iesi la pensie mai tarziu si vor cotiza pentru o perioada mai lunga de timp CAS. De asemenea, vrea sa elimine pensionarea anticipata – anunta ziare.com

Ce prevede documentul GUvernului pe care-l puteti gasi AICI:

* Varsta standard de pensionare pentru femei este de 61 de ani si va creste treptat pana la 63 de ani pana in luna ianuarie 2030.

* Pentru barbati, varsta standard de pensionare este de 65 de ani.

* Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atat pentru femei, cat si pentru barbati.

* Stagiul complet de cotizare pentru femei este de 31 de ani si va creste treptat pana la 35 de ani pana in luna ianuarie 2030.

* Stagiul complet de cotizare pentru barbati este de 35 de ani.

“Majorarea varstei de pensionare, asumata prin PNRR este o palma data oamenilor care au muncit o viata, au platit CAS si nu au beneficiat de legi speciale. Nu, acesti oameni au respectat principiul contributivitatii. Sa presupunem ca varsta de pensionare se va ridica la 68 sau 69 de ani, in cazul barbatilor, si la 65 de ani, in cazul femeilor, iar speranta de viata va fi nu de 75 de ani, ca in prezent, ci de 77 de ani. Cei care au trait doar cu salariul minim vor primi o pensie derizorie, minima, desi au platit in decursul anilor sume de ordinul sutelor de mii de lei la buget”, este de parere analistul economic membru AAFBR, care semneaza un material in Project-E.

Potrivit documentului Guvernului Romaniei trimis catre Bruxelles in limba engleza, acesta si-a asumat mai multe reforme in cadrul PNRR:

* Prevederile Legii nr. 127/2019 sunt retrase, inclusiv cele legate de modificarea perioadei contributive de 25 de ani.

* Cheltuielile cu pensiile mentinute la niveluri similare – nu sunt prevazute cresteri ad-hoc ale pensiilor pe termen scurt si mediu.

* Cresteri tintite pentru beneficiarii de pensii minime pentru a le permite sa treaca peste pragul saraciei.

* Introducerea de noi stimulente fiscale pentru a prelungi viata profesionala dincolo de varsta normala de pensionare.

* Pensiile speciale sunt simplificate in masura in care o permite Constitutia.

* Introducerea unui nou sistem bazat pe o formula de calcul stabila si o indexare automata a pensiilor, in timp ce indicele de corectie este eliminat.

* Se elimina pensionarea anticipata.

* Corelarea varstei de pensionare atat la barbati cat si la femei cu speranta de viata pana in 2035.

Potrivit economistului Claudiu Vuta, pentru angajatii care au fost incadrati, intreaga lor viata activa, cu salariul minim, (1.386 lei net / 2.300 lei brut, la valoarea actuala), viramentele, prin intermediul CAS, sunt conform celor de mai jos:

1. Femei (stagiu cotizare 31 de ani) = 213.900 lei

2. Barbati (stagiu cotizare 35 de ani) = 241.500 lei

Sa luam exemplul unui angajat ce a fost incadrat, intreaga sa viata activa, cu salariul mediu, (3176 lei net / 5429 lei brut, in prezent). Viramentele, fara capitalizare si corelarea cu rata inflatiei sunt conform celor de mai jos:

1. Femei (stagiu cotizare 31 de ani) = 505.000 lei

2. Barbati (stagiu cotizare 35 de ani) = 570.000 lei

“In calcule a fost inclusa suma totala platita atat la Pilonul 1 (21,25%), dar si la Pilonul 2 (3.75%), intrucat in cazul majorarii varstei de pensionare, pensia va veni mai tarziu si va mai scumpa, evident. Cei care au trait cu un salariu mediu vor avea o pensie nu minima, dar oricum derizorie. In prezent, valoarea pensiei medii este de 1.600 lei, conform Casei Nationale de Pensii. In cazul in care majorarea varstei de pensionare va deveni realitate vom asista la un furt legalizat”, a mai spus Vuta.

Potrivit lui, in 30-35 de ani platim sute de mii de lei la buget si apoi beneficiem de niste pensii mici, care nu pot asigura un trai decent. Si din neant a aparut “solutia”, majorarea varstei de pensionare.

Printre castigatorii acestei decizii sunt: bugetul de stat, care va incasa bani de la angajati pentru o perioada mai lunga de timp, fondurile de pensii Pilon 2, din acelasi motiv si piata de capital. Pierzatorii deciziei sunt angajatii, a conchis analistul economic.