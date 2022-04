Avocatul valcean al Elenei Udrea după menţinerea condamnării acesteia la 6 ani de închisoare: „Astăzi ÎCCJ a desfiinţat Constituţia. Încurajează toţi judecătorii să aplice când vor deciziile CCR” 

Condamnarea la şase ani de închisoare cu executare a Elenei Udrea a rămas astfel definitivă, iar avocatul său din alte dosare, Veronel Rădulescu, spune că această decizie încalcă o decizie a CCR, ceea ce reprezintă un precedent foarte periculos pentru justiţia din România – relateaza romaniatv.net

„Nu m-am gandit la asta, dar nici la o solutie ca cea pe care a dat-o azi ICCJ. Am vorbit cu dumneai mai mult la termenul de la Curtea de Apel, saptamana trecuta, dar si la telefon. Nu mi-a dat niciodata de inteles ca ar alege aceasta cale, dar nimeni nu se astepta la solutia ICCJ.

Eu cunosc foarte bine dosarul acela si am motivele mele sa am retineri fata de corectitudinea acestor decizii, atat cea de condamnare in Gala Bute, cat si cea de respingere a recursului in anulare.

Citeşte şi: Cornel Tăbăcaru, apropiat al Elenei Udrea, dezvăluie ce a vorbit cu ea miercuri seară, înainte de decizia ÎCCJ de joi: „Eu cred că Elena Udrea nu mai era în ţară de aseară”

Elena Udrea nu este un personaj foarte simpatizat, dar daca este sa analizam in profunzime, lucrurile sunt destul de grave. Astazi ICCJ a desfiintat Constitutia, bazandu-se pe acea decizie a Curtii Europene, care spune ca poate sa ignore deciziile CCR daca exista risc sistemic. Ori in Romania exista doar cateva astfel de dosare, nu exista nici pe departe un risc sistemic.

Ma intreb daca in acest moment mai avem Constitutie, daca mai are vreo importanta CCR si ce ar putea urma dupa acest precedent creat de ICCJ, care nu face altceva decat sa incurajeze toti judecatorii sa aplice cum vor si cand vor deciziile CCR. Eu cred ca acest bulgare se va rostogoli si ca daca nu se intervine politic, vom asista in Romania la aplicarea aleatorie a legilor si deciziilor CCR.”, a spus Veronel Rădulescu.