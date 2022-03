Vrei să-ți deschizi propriul cabinet de stomatologie? Începe prin a citi aceste cărţi!

Deschiderea şi conducerea unui cabinet stomatologic necesită multă dăruire şi cunoştinţe care depăşesc sfera clinică, iar cărţile sunt, de departe, cel mai eficient instrument pentru a-ţi îmbunătăţi abilităţile şi a avea succes pe acest drum. Prin urmare, dacă intenţionezi să ai un cabinet stomatologic de succes, ar trebui să iei în considerare achiziţionarea câtorva cărţi motivaţionale care te vor ajuta să faci faţă provocărilor.

The Bulletproof Practice de Peter Boulden & Craig Spodak

Dacă deja lucrezi în domeniu, ştii că industria stomatologică este un arie dinamica care necesită adaptarea continua la practici şi tehnologii inovatoare. În această carte podcast, Dr. Boulden şi Dr. Spodak împărtăşesc câteva sfaturi utile pentru a fi aplicate într-un cabinet stomatologic încă din prima zi.

365 Days of Social Posts for Dentistry de Rachel Mele

Puterea de promovare şi marketingul online bazat pe reţelele sociale se pot folosi şi pentru un cabinet stomatologic. Dacă vrei să ai succes, trebuie să fii gata să implementezi aceste tehnici şi să duci utilizarea platformelor sociale la un alt nivel, iar această carte te va ajuta considerabil. Citeşte-o pentru a învăţa cum să construieşti relaţii amiabile cu clienţii şi să îţi creezi o imagine profesională, crescându-ţi expertiza în domeniu.

How To Build The Dental Practice Of Your Dreams: (Without Killing Yourself!) In Less Than 60 Days de Dr. David Moffet

Un cabinet de stomatologie de succes implică multe aspecte, încă de la înfiinţare. În această carte, Dr. Moffet oferă sfaturi simple şi practice pentru a putea avea succes pe acest drum. Citeşte cartea pentru a afla cum îţi poţi creşte numărul zilnic de pacienţi şi cum poţi percepe tarife rezonabile. În fiecare capitol vei găsi idei inovatoare pe care le poţi aplica pentru a-ţi îmbunătăţi practica şi strategiile stomatologice.

The Entrepreneur Dentist: How to Exit Your Dental Business Rich de Dr. Jerry Lanier

Iată o carte care nu ar trebui să lipsească din biblioteca niciunui antreprenor dentist. Aici vei găsi prezentate problemele majore cu care te vei confrunta şi soluţii interesante pentru acestea. Citeşte-o pentru a descoperi cum poţi profita de oportunităţile de pe piaţa stomatologică, cum să alegi locaţia ideală, cum să îţi construieşti echipa şi cum să te extinzi astfel încât totul să fie profitabil.

Choosing the Right Practice Location: The Overlooked Ways, Demographics, PPOs, Taxes & Retirement Are Linked to This Critical Decision de Jayme Amos

Dacă eşti un medic stomatolog care urmează să îşi deschidă propriul cabinet, rezervă-ţi timp pentru a citi această carte, special scrisă pentru tine! Vei descoperi trucuri utile pentru a găsi locaţia adecvată care este esenţială pentru succesul cabinetului tău. Această carte te poate îndruma eficient către drumul spre succes, învăţându-te cum să ţii cont de locaţie şi demografie.

Buy, Build, Sell: Step-By-Step Guide to a Multimillion-Dollar Practice Empire de Dr. Padma Gadiyar

Întrucât Dr. Padma Gadiyar are experienţa atât ca proprietar de cabinet stomatologic, cât şi în calitate de clinician, cartea scrisă de el este şi mai valoroasă. Strategiile pe care le prezintă te vor ajuta să eviţi greşeli costisitoare, să ai succes şi să construieşti o afacere care poate ajunge foarte profitabilă.

Practice Management for the Dental Team 8th Edition de Betty Ladley Finkbeiner şi Charles Allan Finkbeiner

Este o carte cu exerciţii interactive care îi vor ajuta pe cei care deţin un cabinet stomatologic să câştige experienţă practică pe toate planurile. Cartea include şi întrebări, obiective de studiu şi exerciţii de gândire analitică. Este o resursă de informaţii din care poţi învăţa cum să îndeplineşti toate funcţiile importante pentru un cabinet stomatologic.

Delivering WOW: How Dentists Can Build a Fascinating Brand and Achieve More While Working Less Paperback de Dr. Anissa Holmes

Dacă vrei să ai rezultate într-o afacere, începe prin a-ţi construi o viziune clară şi începe prin a te ocupa de lucrurile esenţiale. În această carte, Dr. Holmes te va învăţa pas cu pas să acţionezi pentru a-ţi crea imaginea de marcă şi o clientelă mulţumită. Totodată, te învaţă cum să construieşti o echipă stomatologica remarcabilă, cum să foloseşti reţelele sociale în favoarea ta şi strategii pentru a deveni mai productiv.

Uncomplicate Business: All It Takes Is People, Time, and Money de Howard Farran

Prin această carte, Howard Ferran a creat, de fapt, un ghid succint şi facil pentru orice antreprenor şi chiar şi pentru cei care deţin un cabinet stomatologic. Conform teoriei lui, afacerile nu sunt chiar atât de complexe pe cât par la prima vedere dacă se ţine cont de trei aspecte majore: bani, timp şi oameni. Concentrându-te pe toate cele trei domenii, orice afacere ar trebui să parcurgă un drum ascendent şi să aibă succes.

Citeşte şi tu aceste cărţi pentru a începe sub cele mai bune auspicii activitatea în cabinetul tău stomatologic şi a avea o afacere de succes care să îţi aducă numeroase satisfacţii!