GALA CONAF: Andreea Marica, proprietar și CEO, Ramada by Wyndham Râmnicu Vâlcea – PREMIU pentru ANTREPRENORIAT 

Vâlcea a fost la înălțime în cadrul Galei Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF: „Women in Economy. Beyond Borders”, care a avut loc marți, 8 martie a.c., la Ateneul român din București. Printre cele 20 de finaliste ale Galei, s-a aflat și Andreea Marica, proprietar și CEO, Ramada by Wyndham Râmnicu Vâlcea.

În prezența unor invitați de marcă ai mediului de afaceri la nivel național, parteneri și reprezentanți ai instituțiilor care susțin implicarea și dezvoltarea inițiativelor feminine în afaceri, în societate sau în cultură, Andreea Marica a urcat pe scena Ateneului Român și a primit premiul din partea fostului baschetbalist de performanță, Virgil Stănescu.

Andreea Marica este proprietar Ramada Râmnicu Vâlcea și acționar principal la Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea. A avut viziunea, alături de familia sa, de a transforma fostul hotel din centrul Râmnicu Vâlcea într-o franciză de succes: Hotelul Ramada by Wyndham. A fost o investiție de 10 milioane de euro, atât de necesară pentru creșterea nivelului de a face turism în județul Vâlcea. Andreea Marica este un antreprenor de succes, iar eforturile sale de promovare a comunității locale și a județului Vâlcea sunt consecvente și de apreciat.

”Sunt fericită și onorată pentru acest premiu pe care l-am primit cu multă bucurie și recunoștință. El întruchipează o muncă de echipă, a echipei noastră, cea care s-a creat în ani de muncă și dăruire. Hotelul și restaurantul sunt rezultatul muncii de echipă, după principii și valori comune.Evenimentul la care am participat m-a impresionat în mod deosebit, mă bucur că pot spune că ne vedem, iată, după pandemie. E un nou început și oamenii renasc, iar aseară s-a văzut acest lucru”, susține Andreea Marica, proprietar și CEO Ramada by Wyndham Râmnicu Vâlcea.

Magda Popescu, președinte CONAF Vâlcea, a apreciat că organizarea Galei CONAF în data de 8 martie a fost un moment oportun, mai ales că s-au ridicat și toate restricțiile.

”Este primul eveniment organizat cu foarte mulți invitați, după mult timp. Conaf reprezintă, de fapt, nevoia de libertate și mișcare a antreprenorului român. Am participat cu mare drag la această Gală și am avut bucuria să constat că iată antreprenorii români, femeile de afaceri din România, sunt mai active ca oricând.

CONAF este organizația care are forța de a mișca lucrurile. A demonstrat-o și organizarea acestui regal al execelenței, Gala CONAF, într-un timp record și în vremuri complicate”, susține Magda Popescu, președinte CONAF Vâlcea.

”Ultimii patru ani au reprezentat pentru CONAF eforturi conjugate de coagulare a mediului de afaceri, parteneriate cu instituții publice și cu mediul privat, acțiuni de echilibrare și corectare a cutumelor legislative și, cel mai important, un dialog continuu cu reprezentanții Guvernului pentru că, doar împreună putem să construim un viitor mai bun”, susține președintele CONAF, Cristina Chiriac.

Aflată la a patra ediție, Gala CONAF a premiat excelența și promovează în continuare antreprenoriatul feminin, însă în acest an, atenția a fost îndreptată și către criza umanitară din Ucraina.