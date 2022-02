Vrei sa iti achizitionezi o masina? Iata de ce este mai avantajos sa optezi pentru un automobil second hand!

Masina reprezinta una dintre cele mai importante realizari din viata, iar achizitionarea unui automobil, este un pas extrem de important. Pentru a-ti alege o masina, este necesar sa pui in balanta toate avantajele si dezavantajele acesteia. In cazul in care este primul tau vehicul, se recomanda cumpararea unei masini second hand, pentru a putea face practica o perioada indelungata si pentru a invata cum sa-ti “intelegi” masina. Daca iti cumperi de la inceput una noua, este posibil sa o deteriorezi sau sa o strici daca nu ai destula experienta. Daca ai mai avut pana acum automobile, stii deja cat de dificil este sa gasesti o masina noua care sa iti satisfaca toate nevoile si care sa fie la un pret decent.

Top 3 motive pentru care sa optezi pentru o masina second hand!

Pretul de achizitie este mai mic

Cu siguranta stii cat de scumpa este o masina noua, mai ales daca iti doresti una performanta, care sa aiba toate dotarile pe care le astepti de la un autoturism in care investesti o mica avere. In momentul in care bugetul tau nu este extrem de consistent, o masina la mana a doua este extrem de potrivita pentru tine. Pe site-ul Automarket.businesslease.ro, gasesti masini rulate in leasing, in stare foarte buna si la preturi avantajoase. Ai posibilitatea de a gasi masini aspectuoase, fara prea multi kilometri rulati si destul de noi, astfel incat aceste autoturisme sa iti ofere siguranta si confortul de care ai nevoie.

Pretul pieselor este mai mic

Atunci cand iti alegi o masina, trebuie sa iei in considerare si intretinerea acesteia, intrucat la unele vehicule, aceasta este uneori extrem de costisitoare. Daca iti cumperi ultimul model de bolid, trebuie sa te astepti la costuri destul de ridicate pentru schimbarea pieselor sau a consumabilelor. De aceea, poti opta pentru o masina second hand, intrucat cu siguranta vei gasi un autoturism care sa aiba preturi decente pentru inlocuirea anumitor elemente. Fie ca este vorba despre un simplu schimb de ulei sau de filtre, sau este necesar sa inlocuiesti piese importante, precum ambreiajul sau motorul, masina la mana a doua va beneficia cu siguranta de un pret redus, atat in ceea ce priveste achizitionarea pieselor, cat si in momentul in care acestea trebuie montate.

Ai posibilitatea de a alege dintr-o variatete de modele

O masina noua este o achizitie excelenta, insa doar in momentul in care esti hotarat de la inceput sa cumperi un anumit model. Daca ti-ai stabilit un anumit buget pentru a cumpara o masina, vei putea avea neplacuta surpriza sa constati ca nu ai posibilitatea de a alege dintr-o gama variata de modele. In schimb, daca optezi pentru o masina la mana a doua, variantele pe care le ai, se inmultesc. Daca dispui de un buget modic de cateva mii de euro, gasesti pe piata diverse modele, atat mai vechi, cat si mai noi, cu diverse dotari, care mai de care mai impresionante. Dupa achizitionarea unui autoturism, nu uita sa verifici istoricul acestuia, unde poti urmari numarul real al kilometrilor parcursi, cat si ITP-urile efectuale, pentru a fi intotdeauna la zi cu cele mai importante aspecte ale masinii tale.

Asadar, in momentul in care te-ai decis ca este timpul sa iti achiztionezi un autoturism, tine cont de costul de achizite atat in ceea ce priveste masina, cat si in ceea ce priveste intretinerea acesteia. Opteaza pentru o masina second hand, daca vrei sa te bucuri de un grad inalt de performanta, la un pret mult mai redus.

Sursa foto: Pexels.com