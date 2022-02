Precizări din partea consilierului local Irina Argeșanu privind protocolul de colaboare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân

La data de 31 ianuarie 2022 , a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Rm. Valcea. Unul dintre proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi a fost punctul suplimentar – proiect de hotarare privind modelul de protocol de colaborare pentru serviciile de gestionare a cainilor fata stapan dintre UAT municipiul Ramnicu Valcea si unitatile administrativ teritoriale limitrofe. Întrucat in spatiul public s-a propagat o serie de neadevaruri, prin aceasta postare doresc sa clarific cateva aspecte importante.

Anul trecut, la data de 30 iulie 2021, pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local a fost pus spre aprobare proiectul de hotarare privind Protocolul de colaborare pentru serviciile de gestionare a cainilor fara stapani dintre UAT municipiul Rm Valcea si UAT Calimanesti. Precizez ca acest proiect este IDENTIC, ca forma si fond, cu cel supus aprobarii astazi in Consiliul Local, doar ca primul proiect se referea la Calimanesti, iar cel de astazi la localitatile limitrofe municipiului Rm Valcea. Daca in luna iulie a anului trecut, consilierii PNL au votat acest proiect in UNANIMITATE „PENTRU”, nefiind nicio discutie, neavand niciun amendament sau vreo obiectie ( vezi foto – Hotararea147/30 iulie 2021), astazi au votat IMPOTRIVA si au lansat in mediul on-line, impotriva celorlalti consilieri, o serie de acuze nefondate și deosebit de grave !

Ma intreb, de ce in iulie, cand au votat proiectul ,consilierii PNL, nu au clamat „CA ESTE O EXTERMINARE IN MASA A CAINILOR, CA SUNT MALTRATI, CA SUNT EUTANASIATI”, iar azi si-au schimbat TOTAL abordarea … ?

Aceste protocoale respecta in totalitate OUG 155/2001 privind programul de gestionare a cainilor fara stapan, cu modificarile si completarile ulterioare si legea 205/2004 privind protectia animalelor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Faptul ca au votat, tot in acest mandat, un proiect identic cu acesta pe care il acuza acum si tinand cont ca pana acum cateva zile, pana sa faca spectacol pe facebook, AU FACUT ABSOLUT NIMIC pentru cainii fara stapan, oricine isi poate da seama ca de fapt speculeaza un subiect sensibil si cu incarcatura emotionala pentru opinia publica DOAR CU SCOPUL DE A ISI FACE IMAGINE !

Va reamintesc un episod extrem de grav: noiembrie 2015 si februarie 2016, doi oameni, femeie si barbat au fost gasiti morti in vecinatatea strazii Depozitelor. Atat femeia cat si barbatul, conform raportului medico-legal, au murit din cauza „PLAGILOR MUSCATE PRIN AGRESIUNE CANINA” ! Persoana trimisa in judecata pentru UCIDERE DIN CULPA pentru aceste fapte a fost directorul general ADP de la acea vreme, in subordinea caruia se afla Serviciul de ecarisaj. Mostenitorii persoanelor decedate au avut calitatea de parte civila in dosarul penal nr. 11700/288/2016 al Judecatoriei Rm. Valcea si au solicitat despagubiri in cuantum de 1 milion de euro, pe fiecare ramura de mostenitor, adica 2 milioane de euro in total.

Sunt o iubitoare de animale si, asa cum am spus si in sedinta de azi, am adoptat 3 caini comunitari pe care i-am microcipat, ii cresc si ii iubesc, insa sunt de acord ca trebuie luati de pe strada si dusi la Adapostul de la Feteni (pe care l-am vizitat saptamana trecuta) unde sunt deparazitati, vaccinati, crotaliati si sterilizati. In anul 2022, intr-o tara civilizata, membra a Uniunii Europene, este inadmisibil sa vezi haite de caini pe strada, sa vezi copii si batrani muscati, desfigurati sau ucisi.

Proiectul de azi vizeaza strict acest lucru: capturarea, transportul la adapost, cazarea, hranirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si inregistrarea cainelui intr-o evidenta unica a cainilor fara stapan. Ulterior, cainii pot fi revendicati sau adoptati de catre oricine pretinde ca ii pasa de soarta lor. In cazul cainilor foarte agresivi sau cu boli incurabile, in urma examenului medical efectuat de un medic veterinar, examen la care pot participa si ONG-uri pentru protectia animalelor, vor putea fi eutanasiati conform ghidului de eutanasiere a animalelor, aprobat de Colegiul Medicilor Veterinari.

Este evidenta incercarea unora de a se face cunoscuti cu orice pret, insa totul are o limita !

Va invit sa vizitati Adapostul de la Feteni, sa adoptati un caine, pentru ca adoptia este gratuita iar dragostea sincera pe care o ofera aceste suflete este nemarginita !

La fel, atunci cand pretindeti ca va pasa, va invit sa faceti mai putin circ si mai multe lucruri practice. Altfel, pare ca disimulati grija fata de fiinte doar pentru a atrage capital electoral.

Consilier local PER,

Irina Argeșanu