Mihai Oprea este noul prefect de Vâlcea. Rămânerea lui Alin Voiculeț în sistemul de sănătate este un câștig pentru judet!

Am făcut o nouă propunere pentru funcția de Prefect al Județului Vâlcea, iar începând de astăzi, 10 februarie 2022, domnul Mihai Oprea este noul Prefect de Vâlcea.

Spun că am făcut o nouă propunere, pentru că Alin Voiculeț, cel pe care îl propusesem inițial să ocupe această funcție, mi-a solicitat să renunț la demersurile inițiate în acest scop, deoarece contractul de management la CAS Vâlcea, cu durata de 4 ani, obținut prin concurs, trebuie continuat, fiindcă, în această perioadă complicată, instituția gestionează fonduri și programe pentru combaterea pandemiei și are nevoie de stabilitate și continuitate.

Apreciez gestul său ca fiind unul responsabil, motiv pentru care i-am înțeles opțiunea și îi respect decizia. Consider că rămânerea lui Alin Voiculeț în sistemul de sănătate este un câștig pentru noi și îl asigur că va rămâne pentru noi un prieten și un coleg corect și loial, care se va bucura mereu de respectul nostru.

Noul Prefect de Vâlcea, domnul Mihai Oprea, este vâlcean, are 44 de ani și a absolvit două facultăți, respectiv finanțe-contabilitate și drept.

Activează de peste 22 de ani în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, iar din anul 2016 își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Generale de Pașapoarte – Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Vâlcea, având gradul de comisar șef.

Este căsătorit și are un băiat de 16 ani, elev la Colegiul Național Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea.

Mihai Oprea este, de asemenea, un profesionist, care și-a îndeplinit, cu seriozitate, corectitudine și devotament, sarcinile care i-au fost atribuite, calități care l-au recomandat pentru ocuparea funcției de Prefect al Județului Vâlcea.

Constantin Radulescu, presedinte CJ Valcea