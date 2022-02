În comuna Slătioara, va demara construcția celui mai mare parc fotovoltaic din județul Vâlcea

În acest an, în comuna Slătioara, va demara construcția celui mai mare parc fotovoltaic din județul Vâlcea. „Localitatea Slătioara se înscrie astfel în zona producției de energie verde. De altfel acesta este interesul nostru, investiții în viitor, în industrii care nu poluează, investim în sănătate, în a lăsa generațiilor următoare o planeta verde, un aer curat, un viitor ecologic. Normal că atunci când investitorul a venit cu acest plan de afaceri nu am stat pe gânduri și am oferit tot sprijinul nostru”, susține primarul Camelia Romcescu. La finele anului trecut, primarul localităţii Slătioara, Camelia Romcescu, a împărţit cadouri copiilor, tinerilor căsătoriţi, celor 21 de nou născuţi, cuplurilor de aur, tinerilor care au împlinit vârsta majoratului şi elevilor cu merite deosebite la învăţătură. În luna septembrie 2021, Consiliul Local al comunei Slătioara a aprobat devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „DC 137 Coasta Cerbului și drum sătesc Chivu-Drăgulescu, calamitate în ianuarie-februarie 2019, comuna Slătioara, judeţul Vâlcea”. Printre obiectivele pe care primarul localităţii Slătioara, Camelia Romcescu, le are în mandatul acesta se numără şi eficientizarea reţelei de alimentare cu apă: „Vreau să pun la punct şi sistemul de alimentare cu apă a localităţii, iar în acest sens am început deja o serie de lucrări de eficientizare. Voi coordona îndeaproape lucrările de eficientizare a sistemului de alimentare cu apă şi sper ca, până la finele anului, să nu mai fie nici o problemă de acest gen în comuna Slătioara”. În următorii doi ani, primărița Camelia Romcescu va continua proiectele de modernizare ale fostului edil-șef: „Din 27 iunie 2021, continui munca unui primar bun și devotat acestei comune, alături de care am muncit eu și colectivul primăriei în toți anii în care Sorin Romcescu a ocupat această funcție”.