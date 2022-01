Un tânăr orfan a fost omorat in bataie in Autogara Traian Dacos?!

Update: se pare că a fost lovit de un taximetrist cu bâta de basseball, o singură lovitură fatală, pe motivul că “vezi domne mi-a spart oglinda”. Acum 2 zile s-a întâmplat, a murit, și tatăl și un frate l-au înmormântat la Dobriceni Stoenesti Vâlcea. Acum rămâne ca presa locală, să ne ajute să aflăm tot adevărul. E păcat să nu se afle! Acel vinovat să răspundă în fața legii!

Update 2: Crima s-a petrecut în autogara Traian Dacos, din vecinătatea Direcției Apelor Olt. Polițiștii și procurorul au ridicat camerele de supraveghere și se va afla faptasul.

Later edit: Luni s-a petrecut crima iar ieri a fost înmormântat la Dobriceni Stoenesti Vâlcea, de către tatăl și fratele lui Cristi.

În urmă cu puțin timp, un prieten mi-a relatat că acest tânăr, din sistemul de protecție a copilului Vâlcea a fost omorât în bătaie, de un taximetrist se pare, din municipiul Rm-Valcea. Pentru a afla mai multe, fac apel la mass-media locală și la voi opinia publică, să se afle cele petrecute, e păcat să fie musamalizata treaba. Acest tânăr era bolnav, cu afecțiuni psihice, și din naștere a trăit, în centrele D.G.A.S.P.C. Vâlcea. Vă rog pe toți să dați share, poate cineva a văzut și să putem să luăm măsuri, cineva eu să îl putem înmormânta, la nivelul Primăriei găsesc sprijin pentru înhumare, însă trebuie aflat adevărul. Aloooooo Poliția Vâlcea, Parchet se aude? Share!!!

Florin Argentin (postare pe facebook.com)

Ziarul de Valcea va monitoriza evoluția cercetarilor in acest caz! Inspectoratul Județean de Poliție Valcea si Parchetul Ramnicu Valcea trebuie sa transmita presei urgent un comunicat de presa in legatura cu aceasta crima care a îngrozit municipiul! Este infiorator si înfricoșător in acelasi timp sa stim ca un CRIMINAL se afla in libertate in Ramnic!