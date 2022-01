Ies la iveala alte inregistrari SOCANTE cu profesorul de filozofie de la Colegiul Lahovari din Ramnicu Valcea: Nu-mi place sa omor animale, dar vreau sa omor oameni!

Ies la iveala alte inregistrari SOCANTE cu profesorul Vasiloiu Virgil de la Colegiul Naţional Alexandru Lahovari din Ramnicu Valcea. Vasiloiu a fost înregistrat de elevi afirmând că bărbaţii ”sunt Dumnezeu pe pământul ăsta”, iar femeile sunt ”handicapate”. Inspectorul scolar general Mihaela Andreianu i-a gasit circumstante atenuante si a declarat: A vrut să capteze atenţia / A folosit problematizarea ca metodă didactică.

O alta inregistrare care a ajuns la Ziarul de Valcea demonstreaza ca acest individ, nu cred ca-l mai putem numi profesor, are probleme grave de domeniul patologicului. Iata ce le spune profesorul Vasiloiu la ora de filozofie elevilor sai: ”Eu am vrut sa omor oameni, nu-mi place sa omor animale, dar vreau sa omor oameni. Am vrut sa fac chestia asta si nu m-au lasat – am vrut sa ma duc in armata sa omor oameni pentru ca e singurul loc in care poti sa omori oameni si sa nu fii pedepsit!”. Este evident ca omul are o mare problema si, din punctul nostru de vedere, reprezinta un PERICOL real la adresa elevilor sai, in ceea ce priveste mesajele pe care le transmite la cursuri. Stimata doamna, Mihaela Andreianu, sefa a invatamantului valcean, cum puteti sa sustineti un asemenea personaj… si aici a fost vorba despre o problematizare ca metoda didactica???!!! Si directoarea Colegiului Alexandru Lahovari, Stefania Cataraga, continua sa-l ”tina in brate” pe profesorul care scoate pe banda rulanta afirmatii revoltatoare in fata elevilor! De ce, doamna Cataraga, de ce incercati sa musamalizati acest caz? Este spre binele scolii ca astfel de derapaje sa fie sanctionate cu fermitate!

ASCULTATI SI VA CRUCITI: https://www.youtube.com/watch?v=QMQz-7eV1r0