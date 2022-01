Afaceristul Ion Sturza a avut un rol minor in tranzactia de finantare din 2018, prin care OLTCHIM a fost achizitionat de CHIMCOMPLEX

Intr-un interviu acordat revistei Transilvania Business, presedintele CHIMCOMPLEX, Stefan Vuza, a dezvaluit, in premiera, rolul omului de afaceri moldovean Ion Sturza (foto) in tranzactia de finantare din 2018, prin care combinatul chimic valcean OLTCHIM a fost achizitionat de CHIMCOMPLEX:

Este adevărat că domnul Sturza a fost vital în timpul tranzacției de finanțare din 2018 așa cum declară unii ziariști în media?

Ștefan Vuza: S-au scris multe despre această tranzacție excepțională. Eu nu am avut voie să vorbesc până la închiderea ei, însă acum pot să vă spun informațiile esențiale din interior, adică așa cum s-au petrecut.

Să limpezim în câteva cuvinte tranzacția.

De ce a fost catalogată excepțională? Pentru că ea nu respectă logica matematică și nici cea economică și totuși s-a realizat. În toate manualele din facultățile de economie nu se poate accepta ca o companie, care are o cifră de afaceri de 50 milioane euro, cu o rată de profit normală în chimie de 10%, deci cu un profit de 5 milioane euro pe an să poată atrage un credit de 164 milioane euro!!!

Și atunci care a fost secretul? Să nu credeți că băncile care ne-au finanțat nu au știința de a verifica minuțios orice cifră și orice risc și ar fi fost manipulate. Nu, nu este cazul!

“Senior Advisor-ul” nostru de pe piața financiară de la Londra ne-a prezentat tabloul general încă de la început. Sunt în lume 886 de fonduri de investiții. 64 au experiență și deschidere pe Europa de Est, 24 ne-au răspuns la scrisorile de intenție, 14 au primit delegația noastră la Londra, unde le-am prezentat tranzacția într-un “Road Show”. 7 au vizitat la rândul lor combinatele în România, 5 au depus oferta și cea mai competitivă a fost selectată, adică consorțiul Credit Suisse – VTB Frankfurt.

Am avut de ales între a pierde la capitolul imagine, deoarece în țara noastră încă sunt prezente în spațiul public, dar nu și în cel de afaceri, sentimente anti-rusești, și a pierde financiar, dacă selectam variantele clasate pe locul 2 (americanii de la Pimco) sau 3 (britanicii prin Carlyle). Acestea erau mult mai scumpe, iar eu cred că orice decident în poziția mea ar fi ales varianta cu efect financiar mai bun pentru companie, indiferent de naționalitatea investitorilor. De ce? Pentru refacerea imaginii vom avea timp și bani în viitor, dar dacă pe plan financiar în primii doi ani post tranzacție ne-am fi scufundat sub dobânzi împovărătoare, atunci sfârșitul ar fi fost ușor predictibil!

Am decis să colaborăm cu Credit Suisse și VTB Frankfurt, bănci cărora le mulțumesc astăzi pentru încrederea lor în proiect și în lider. După 2 ani și jumătate le-am plătit toate sumele datorate, cu toate dobânzile și comisioanele din cele peste 300 de pagini ale contractului. Cum? Prin muncă, prin sinergii, prin restructurare! Iar secretul și cheia îl găsiți la punctul B de mai jos.

Dar să revenim la partea cu domnul Sturza…

Ștefan Vuza: Trebuie să înțelegeți că domnul Sturza pe lângă rolul de om de afaceri de succes are și rolul de a fi un bun politician și aici este talentat! Prezintă lucrurile într-o lumină favorabilă dumnealui, ceea ce în fond nu este un lucru rău chiar dacă nu este și real! Eu sunt un antreprenor practic și ca urmare prezint lucrurile doar realist și fără nuanțe!

Fiecare vede realitatea din unghiul sau, însă eu cred că adevărul este altul și poate fi probat fără subiectivitate privind prin unghiul pragmatic al finanțatorilor și procedurilor lor.

Astfel, băncile și fondurile de investiții de la Londra iau decizia de finanțare în orice tranzacție după o analiză care respectă în ordine următoarele reguli:

A – Cine este intermediarul? , care a fost categoric elementul cheie. În cazul nostru vorbim despre Deloitte Londra și Deloitte România, care au fost profesioniști și care ne-au asistat întregul proces ce a început cu 6 luni înainte ca domnul Sturza să se alăture echipei!

B – Cine este Liderul ? (este integru?, este de încredere?) și cum este proiectul (aduce profit, ce riscuri are?) Și aici nu mai comentăm deoarece, cine are ochi de văzut vede, iar cine nu înțelege, alege să comenteze, însă fără a avea argumente, joc specific în Balcani, în mediile neprofesioniste! Eu am constatat că mă bucur de tot respectul în mediile profesioniste din țară și, mai ales, în străinătate. Cei ce comentează, nu fac decât să confirme proverbul “atunci când vulturii tac, papagalii încep să croncăne!“. Aici, deci, iar stăm foarte bine!

C – Cine sunt avocații și consultanții? Aici amintesc rolul jucat de Casa de avocatură Bulboacă care a fost zi și noapte alături de noi în această tranzacție istorică, cât și cele trei case de avocatură britanice.

D – În final, cine sunt administratorii independenți? (Care au rolul de arbitrii neutri, ulterior închiderii tranzacției). Mai concret, aici a fost locul domnului Sturza, loc unde și-a făcut bine rolul pentru care încă o dată îi mulțumesc! A fost omul potrivit la locul potrivit! El nu a fost plătit niciodată pentru prezența lui ca administrator independent în tranzacție. Ulterior însă, după ce a intrat în board, a fost remunerat, iar când dumnealui a venit în echipa noastră, tranzacția era deja aproape finalizată de către mine și Deloitte Londra.

Acum fiecare este important și are dreptul de a vedea nuanțat. Londonezii fac clar delimitări în astfel de tranzacții și spun că fiecare este important și vital pe treapta sa.

Cred că expresia corectă ar fi următoarea: la nivelul de administratori independenți – domnul Sturza și doamna Ilinca von Derenthall – și-au făcut rolurile foarte bine!

Sursa: https://www.transilvaniabusiness.ro