Victor Avram, directorul Sucursalei Chimcomplex Râmnicu Vâlcea, numit manager general al companiei începând cu data de 1 ianuarie 2022

Chimcomplex informeaza investitorii in legatura cu schimbarile ce urmeaza sa intervina in conducerea emitentului si anume: încetarea mandatului de Director General al domnului Tivadar Runtag incepand cu data de 31.12.2021 (pozitia de Director General al Companiei va fi preluata, pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data de 01.01.2022 de domnul Victor Avram care ocupa in prezent functia de Director Operatiuni Chimcomplex S.A. Borzesti): numirea domnului Dan Moldovan in functia de Director Comercial al Societatii (avand in subordine ambele pltaforme industriale – Chimcomplex Onesti si Chimcomplex Rm. Valcea) pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data de 03.12.2021; numirea domnului Armand Spiru Ciobescu in functia de Director al Departamentului Supply Chain (Logistica, Transport, Achizitii) pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data de 03.12.2021.

Luna trecută, Victor Avram, Director de Operațiuni Chimcomplex declara: „Pentru o dezvoltare sustenabilă, Chimcomplex are nevoie de un echilibru între eficiența operațională și eficiența energetică, în contextul actual, în care asistăm la schimbări majore pe piața de energie. Dorința de a ajunge la acest echilibru a fost unul dintre argumentele de bază care au dus la realizarea acestei achiziții. Este o investiție strategică, cu un potențial bun atât pentru companie cât și pentru comunitatea locală din Rm. Vâlcea. Pe termen scurt și mediu, din punct de vedere operațional, eforturile de management vor fi concentrate pe modernizarea actualelor instalații precum și pe construirea unor capacități noi de cogenerare de înaltă eficiență, bazate pe gaze naturale. Capacitățile avute în vedere trebuie să acopere consumul de energie electrică și termică de pe platforma industială și sperăm, în colaborare cu autoritățile locale și necesarul de energie termică pentru oraș. Aceaste investiții vor rezolva mai multe aspecte importante: vor asigura securitatea energetică, vor face posibil să ne dezvoltăm durabil și ne va permite să rămânem competitivi pe piață, totodată reducând amprenta de carbon a regiunii. Din dorința de a ne implica activ în rezolvarea problemelor comunității locale, am identificat și o soluție modernă, bazată pe motoare termice, care poate să fie opțiunea fiabilă și rezonabilă în termeni de cost, de care are nevoie orașul pentru termie. Este însă un proiect laborios, care se poate realiza doar în parteneriat cu autoritățile locale”.