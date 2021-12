Ştefan Vuza (Chimcomplex), despre elementul chimic al succesului: “Chimia are sens dacă ai patru aşi din patru 

Am cucerit lumea şi spaţiul cu o substanţă chimică produsă în România la combinatele din Râmnicu Vâlcea şi Oneşti.

“Poliolii, împreună cu izocianaţii, formează spuma poliuretanică, iar spuma poliuretanică o găsiţi în toate scaunele de maşină, de mobilă, în foarte mulţi pereţi, în materiale de construcţii, chiar şi vopselele conţin chimicale de la noi, chiar şi textilele, hainele pe care le purtăm”, a declarat Ştefan Vuza.

Cel care vrea să creeze o reacţie în lanţ între combinatele chimice din întreaga ţară este antreprenorul Ştefan Vuza. Mama lui a fost laborantă în perioada de glorie a chimiei româneşti şi se simte dator să recompună gloria de altădată a industriei, sub umbrela Companiei Române de Chimie.

“Au fost 74 de combinate chimice în România şi au mai rămas 14. Acum încerc să le reclădesc pe toate, să le facem să fie împreună, să aibă un sens economic şi să redăm mândria chimiştilor”, a explicat antreprenorul Ştefan Vuza.

În laboratorul uriaş de la Borzeşti, lângă Oneşti, sarea, materia primă de bază, trece printr-un proces complex până la reţeta succesului.

“Sarea, care vine sub formă de saramură, prin saleduct, de la Târgu Ocna, este spartă prin electroliză”, a precizat Ştefan Vuza.

Creierul întregului combinat este tabloul de comandă, unde parametrii sunt monitorizaţi cu atenţie. Pandemia a fost un amestec omogen de şoc şi oportunitate în industrie.

Chimcomplex a ales lupta, nu fuga şi timp de şase luni a dominat piaţa.

“Au fost şi două secţii care au avut mai multă căutare, cum este alcoolul izopropilic. Acesta este substanţa activă pentru dezinfectant”, a declarat antreprenorul Ştefan Vuza.

Combinatele de la Oneşti şi Vâlcea au lucrat la supracapacitate tocmai pentru a umple golul din piaţă. Ca întotdeauna, viziunea şi reputaţia au fost catalizatoarele pentru export.

“Pe ambele platforme exportăm 70% din volume, peste 200.000 de tone. Chimia are sens dacă ai patru aşi din patru. Dacă ai materii prime, şi România are aceste materii prime, dacă ai know-how, şi România excelează în chimie. Al treilea as este să ai tehnologiile şi trebuie să ai şi piaţa”, a dezvăluit Ştefan Vuza.

La Oltchim Râmnicu Vâlcea, cel mai mare combinat de produse chimice din ţară, motoarele au fost turate la maximum.

“Integrarea celor două platforme industriale de la Râmnicu Vâlcea şi Oneşti a permis ca rezultatele financiare să crească şi ne-a dat posibilitatea să înfruntăm cu încredere noua realitate dată de COVID-19”, a explicat Victor Avram, director de operaţiuni Chimcomplex.

Cu puţin mai mult sprijin, Chimcomplex ar putea agrega rapid elementele care să recompună o industrie.

“E foarte greu pentru un bussiness românesc. Chiar şi acum, după 30 de ani de capitalism, încă suntem într-o zonă de adolescenţă, nu avem experienţa, procedurile, rezilienţa companiilor care au mai multă vechime. Dar există şi un plus: ne mişcăm mai repede decât ele. Perseverenţa este un element cheie. Reuşeşti numai şi numai dacă continui să fii perseverent”, a precizat Ştefan Vuza.

Şi cu paşi mici şi siguri, ca în orice ştiinţă, trecutul se transformă în viitor.

