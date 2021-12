Denisse Balan si Felix Bojan se dueleaza in instantele valcene! De la dragoste la ura nu a fost decat un pas…

Dupa o dragoste ca in filme, fostii sot si sotie Denisse si Felix Bojan au ajuns sa se dueleze prin instante. Cei doi sunt primii proprietari ai mall-ului River Plaza din Ramnicu Valcea, pe care l-au vandut in urma cu 14 ani pe mai multe zeci de milioane de euro unui fond de investitii din Portugalia. In acest caz banii nu au adus si fericirea, iar cuplul s-a destramat imediat dupa afacerea secolului de la Ramnicu Valcea! Denisse s-a recasatorit cu fostul director al CET Govora, Mihai Balan, in timp ce Felix Bojan s-a consolat in bratele mai multor dive de Bucuresti. Acum nu stim exact care este motivul numeroaselor procese in care se tarasc reciproc, dar e cert ca de la dragoste la ura nu este decat un pas, la fel si de la sublim la ridicol…

