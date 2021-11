Primăria Popeşti a depus la CNI un proiect pentru asfaltarea drumurilor pe 5 km şi extinderea sistemului de canalizare în satul Urşi

În vara acestui an, Primăria Popeşti a depus în aşteptarea finanţării la Compania Naţională de Investiţii un proiect pentru asfaltarea drumurilor comunale pe o lungime de 5 kilometri şi extinderea sistemului de canalizare pe o lungime de 6 kilometri, în satul Urşi. „Tot în aşteptarea finanţării este şi proiectul depus pe situaţii de urgenţă pentru construirea podului peste pârâul Valea Caselor. În prezent podul este destul de afectat, traversarea pârâului este dificilă, în zonă sunt aproximativ 60 de familii şi sunt în pericol de a rămâne izolate. Valoarea proiectului de refacere a podului este de 1,5 milioane de lei. O altă urgenţă este canalizarea din satul Urşi, fiindcă nu funcţionează. Este un proiect accesat de fosta administraţie locală prin AFM, cu cofinanţare de 25%. O dată cu noul proiect pentru care aşteptăm finanţarea se va amenaja reţeaua de canalizare şi pe cealaltă parte a drumului şi se vor monta cămine până la limita de proprietate pe ambele laturi”, a precizat primarul localităţii Popeşti. Modernizarea târgului de la Popeşti este pe lista de priorități a edilului comunei Popești, Aurora Măgură: „Târgul este locul de întâlnire al cetăţenilor din întreaga zonă, al comercianţilor şi producătorilor din comunele vecine. Amenajarea târgului este primordială, fiindcă reprezintă un sprijin acordat celor care vor să îşi valorifice produsele. Prin urmare avem în plan să alocăm fonduri pentru construirea unei hale destul de mari, unde vor fi montate mese pentru expunerea produselor pe ambele laturi. Este un târg foarte mare, aşa că este nevoie să-l modernizăm”. Tot în vara acestui an, primărița Aurora Măgură a depus la Administrația Fondului pentru Mediu un proiect privind modernizarea iluminatului stradal: „Împreună cu aparatul administrativ am întocmit documentaţia şi am depus-o pentru modernizarea iluminatului stradal. După ce vom obţine, sperăm, finanţare prin acest program, pentru modernizarea iluminatului stradal cu becuri economice, fiecare stradă va fi iluminată”.