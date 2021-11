Cel mai ambițios proiect al primarului Mircia Gutău: realizarea investiţiei „Arteră de legătură strada Matei Basarab – Lacul Nord – Nicolae Titulescu”

La propunerea primarului Mircia Gutău, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat realizarea obiectivului de investiţii „Arteră de legătură str. Matei Basarab – Lacul Nord – b-dul Republicii – str. Nicolae Titulescu”, la valoarea totală de 104.454.559 lei cu TVA. S-a mai aprobat cererea de finanţare pentru includerea în Programul naţional de investiţii Anghel Saligny a obiectivului de investiţii.

Conform Primăriei Rîmnicului, obiectivul de investiţii „Arteră de legătură str. Matei Basarab – Lacul Nord- bdul Republicii- str.Nicolae Titulescu va fi situata in zona de nord a municipiului Râmnicu Valcea. Prin PUZ Nord, pentru fluidizarea si descongestionarea traficului si pentru o mai buna funcţionalitate si integrare a zonei in contextul urban al municipiului, circulaţia auto, transportul in comun, se va urmări continuarea arterei de circulaţie nou realizate adiacent obiectivului comercial Shopping City Mall si realizarea unui pasaj inferior de drum al liniei CF Valcele – Rm.Valcea km CF 168+790,63, in zona str. Matei Basarab, cu prelungirea arterei de circulaţie nou realizate si a unui pasaj suprateran de drum al liniei CF Rm.Valcea – Turnu Roşu km CF 294+427,68 si al liniei CF Vâlcele – Rm. Valcea km 169+359,70, zona străzilor Nicolae Titulescu si Republicii. Rezolvarea infrastructurii conduce la realizarea unei noi legaturi de circulaţie rutiera sud-nord si crearea unor oportunitati pentru investitii si dezvoltarea economică. Pentru estimarea valorii de execuţie a lucrărilor, s-a tinut cont de lucrări similare, conform notei justificative nr. 40939/21.10.2021, astfel: „Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu”, „Artera de legătură intre bdul Nicolae Balcescu si bdul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran” și „Înfiinţare Pasaj str. Bogdan Amaru, Pasaj Inferior pe C.F. Piatra Olt – Podul Olt, Km.291 + 350”.

Pentru stabilirea valorii totale a obiectivului de investitie, s-a tinut cont de prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Având în vedere dorinţa de dezvoltare a municipiului şi asigurarea accesului tuturor cetăţenilor municipiului la servicii de calitate ce pot fi oferite prin dezvoltarea unor proiecte prioritare care conduc la îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice elementare, de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor, se impune realizarea acestor investiţii pentru dezvoltarea economico-socială a municipiului.