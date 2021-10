STRABAG lucreaza in bataie de joc la Ramnicu Valcea! Guri de canalizare, infundate cu asfalt decapat si macinat!

ATENTIE CETATENI!

Se asfalteaza Calea lui Traian. Am postat 2 fotografii din aceasta dimineata cu lucrul ” in bataie de joc” al firmei care lucreaza ( STRABAG). Toate gurile de canalizare ape pluviale se astupa cu asfalt decapat si macinat, care INFUNDA CANALIZAREA ORASULUI in viitor! Am sezizat autoritatile si astept masuri!!!

Asa arata o gura de canalizare ape pluviale- ne mai miram ca orasele Romaniei sunt inundate la fiecare ploaie! Am trimis NOTIFICARE catre Primaria Rm.Valcea, Inspectoratul de Stat in Constructii, APAVIL si STRABAG !M-a ” flituit” un tinerel din partea constructorului cand pozam ! Continuam ca si cetateni, ei lucreaza pe banii nostri!

Anuta Handolescu, fost prefect al judetului Valcea – postare pe facebook