Cum sa pescuiesti cu succes pestii de apa dulce

Desi este unul dintre cele mai relaxante hobby-uri, pescuitul poate uneori sa iti dea batai de cap. Lipsa informatiilor si a pregatirii de dinainte te poate face sa nu ai rezultatele dorite, mai ales in cazul in care iti doresti sa pescuiesti cei mai indragiti pesti de apa dulce.

Iata ce trebuie sa stii despre pescuitul pestilor de apa dulce:

1.Pastravul

Pastravul este unul dintre cei mai apreciati pesti, si este gatit des in multe familii. Cele mai bune metode de a pescui acest peste sunt cu musca sau folosind tehnica spinning. Dintre cele doua, prima este recomandata pentru pescarii profesionisti, deoarece necesita un grad mare de precizie si sincronizare. In schimb, pescuitul de tip spinning este usor in cazul pastravului, echipamentul neavand dimensiuni mari. Faptul ca pastravul este atras de momeli mici si medii ajuta un pescar amator sa il prinda cu usurinta.

2. Somnul

Fiind cel mai mare peste de apa dulce din Europa, somnul este dorit atat de pescarii amatori, cat si de cei profesionisti, in ciuda faptului ca sa capturezi un somn de mari dimensiuni este de multe ori o activitate extrem de obositoare. Echipamentul trebuie sa fie de cea mai buna calitate, deoarece un peste de dimensiuni atat de mari poate sa rupa cu usurinta fire su chiar sa distruga unelte. Pentru carlige sunt recomandate modelele cu ochet, iar pentru lansete este bine sa le alegi pe acelea cu 2, maxim 3 segmente, pentru a-ti oferi stabilitatea si rigiditatea de care ai nevoie.

3. Crapul

Crapul este un alt peste extrem de apreciat, pentru care multe persoane strabat distante mari. Pentru a-l pescui ai nevoie de instrumente speciale, unealta standard fiind lanseta, ce trebuie sa aiba o dimensiune a bratului de minim 3 m. Mulineta trebuie sa fie extrem de solida, deoarece crapul este cunoscut pentru drilurile indelungate. Cele mai bune locuri in care sa lansezi nada sunt buza stufarisului si zonele cu luciu de apa lin. Nada trebuie adaptata in functie de sezon (cald sau rece), insa o reteta ce functioneaza pe tot parcusul anului este compusa din porumb, canepa uscata, TTX, uruiala de porumb, ton, betaina si ceai de anason.

4.Platica

Cel mai important lucru pentru a pescui cu succes platica este momeala. Deoarece este unul dintre cei mai prudenti pesti, aceasta trebuie sa fie foarte buna, consistenta, pentru a o prinde. Este bine sa stii ca platica este atrasa de gustul usor dulce, asadar, pe langa rame si viermi, poti adauga si miere sau turta dulce. Pe langa asta, este nevoie sa fii foarte silentios, pentru a nu o speria. Inarmeaza-te cu rabdare, deoarece platica se retrage la orice zgomot si nu este usor de ademenit. Pescuitul la feeder functioneaza de minune in cazul acestui peste.

5. Bibanul

Spre deosebire de alti pesti, bibanul poate fi pescuit pe tot parcursul anului. Specialistii recomanda insa ca acest lucru sa se intample toamna, deoarece in aceasta perioada bibanii au dimensiunile cele mai mari. Cele mai bune momente de a-l prinde sunt la primele ore ale diminetii si seara tarziu. Fiind un peste dinamic, vei avea nevoie de o momeala de acelasi fel. Poti folosi viermi in buchet, pesti mici sau mormoloci. Ca instrumente, sunt recomandate lansetele cu putere de aruncare cuprinsa intre 1 si 7 grame, deoarece bibanul are dimensiuni mici.

Daca esti un fan al pescuitului, tine cont de sfaturile de mai sus, pentru a-ti imbunatati tehnica si a avea din ce in ce mai mult succes.

Sursa foto: Pexels.com