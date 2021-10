Claudia Banu: Peste 90% din capacitatea ATI este ocupată de formele grave ale COVID dezvoltate de persoanele nevaccinate

45.000 de morți de la începutul pandemiei și până în acest moment. Fiecare am pierdut până acum cel puțin un prieten, un coleg, o cunoștință sau și mai dureros, un membru al familiei. Efectele pandemiei lasă urme peste tot în viața noastră, de zi cu zi. Afaceri suspendate sau închise, oameni disponibilizați și o criză economică ce induce panică în plan mondial.

Ieri, la Senat a fost pus în discuție proiectul de lege privind introducerea certificatului verde obligatoriu la locul de muncă. Este un proiect controversat, pentru care am primit o mulțime de mesaje și pro și contra. Vă asigur că le-am citit pe toate, dar pentru că nu am putut răspunde tuturor vă fac cunoscute argumentele personale care au stat la baza votului de ieri.

Am votat acest proiect cu ferma convingere că este normal să fim solidari, să contribuim toți la reconstrucția drumului spre normalitate.

Am votat acest proiect pentru că peste 90% din capacitatea ATI este ocupată de formele grave ale COVID dezvoltate de persoanele nevaccinate.

Am votat acest proiect cu gândul la cadrele medicale care cer cu disperare cetățenilor să se vaccineze pentru a putea pune capăt acestui chin. Cadrele medicale sunt eroi, dacă privim devotamentul lor. Dar să nu uităm că sunt oameni, epuizați, care poate stau departe de propriile familii în toată această perioadă.

Am votat acest proiect pentru a pune capăt fake newsurilor, pentru că opinia și sfaturile medicilor sunt ceea ce contează și ar trebui să fie prioritare pentru noi toți.

Nu în ultimul rând, am votat pentru siguranța noastră, a tuturor.

#SăFimSolidari

#CadreleMedicaleSuntEroi

#PentruSiguranțaTuturor

#StopFakeNewsurilor

#SenatorDeVâlcea

Claudia Banu, senator PNL